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25.06.2019 14:15
Рубрика: Власть

Внутренние переводы электронных денег станут безопаснее

Текст: Татьяна Замахина
Банки и прочие кредитные организации будут обязаны при переводах внутри РФ использовать только российскую платежную инфраструктуру. Закон об этом принят в окончательном чтении.
Фото: Куксин Сергей/РГ Фото: Куксин Сергей/РГ
Фото: Куксин Сергей/РГ

Для кредитных организаций одновременно вводится запрет на передачу информации о таких переводах за рубеж.

Нововведения направлены на обеспечение бесперебойности переводов электронных денежных средств на территории России.

Заканчивается третья волна перехода на онлайн-кассы

Принятие закона обеспечит большую независимость операторов по переводу электронных денежных средств, в том числе от внешнего воздействия, что позволит бесперебойно осуществлять переводы электронных денежных средств на территории РФ, считает автор документа единоросс Владислав Резник.

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования. При этом его действие не будет распространяться на трансграничные переводы.

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