Володин: Российские города должны конкурировать за жителей

Наступило время новой идеологии по отношению к стандартам комплексного развития городов, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Цель - чтобы города конкурировали между собой за жителей. Таким мнением глава нижней палаты поделился в ходе заседания Совета по развитию городских территорий и общественных пространств.

Создание стандартов комплексного развития территорий Володин назвал важным вопросом, требующим законодательных решений.

"Наступило время не только новых подходов, но, если хотите, новой идеологии по отношению к стандартам развития территории и комплексного развития городов", - заявил спикер.

Володин напомнил о прежней концепции городов-заводов - так на протяжении ста лет, если не больше, в России развивалось городское пространство. По его словам, это привело к развитию центров городов с одной стороны, однако и к слабому развитию инфраструктуры спальных районов - с другой.

Конечно, нужен новый подход в данной сфере. В Госдуме собираются совместно с экспертами выработать предложения по законодательному решению вопросов комплексного развития территорий.

Новые параметры, по оценке Володина, должны включать в себя не только СНиП и подходы в области стандартов жилищного строительства. По его словам, стандарты развития городов должны основываться на "концепции борьбы города за человека и конкуренции городов за гражданина".

"Мы должны создать такие города, которые привлекали бы людей, а это значит, что в каждом микрорайоне должно быть и общественное пространство с парками, скверами, возможностями для отдыха, детские сады, школы, больницы, - объяснил глава нижней палаты. - Это и культурная, спортивная зона".

Володин назвал позитивной тенденцией тот факт, что Минстрой ведет диалог на данную тему с Госдумой, с экспертами. В итоге дискуссии на эту тему, по его словам, необходимо выйти на результат - развитие городов нового типа, где идеология построена вокруг человека.

Как заявил глава Минстроя Владимир Якушев, стандарт комплексного развития территорий пройдет общественное обсуждение.

"Это порядка 500 сводов правил, которые необходимо поправить, это как раз касается благоустройства, качественной застройки, - пояснил он. - Этот концепт должен быть поддержан в первую очередь гражданами и населением, затем мы перекладываем его в нормативно-технический документ.

Отметим, что новый стандарт станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Разработкой стандарта занимаются Минстрой, ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".

Выставка на данную тему открылась сегодня в Госдуме с участием Володина и Якушева. На мультимедийных экранах и информационных стендах депутатам представили информацию о реализации проекта.