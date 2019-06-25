Врач-диетолог назвала фрукты и ягоды, позволяющие замедлить старение

Все фрукты, которые содержат большое количество антиоксидантов, могут замедлить старение человека, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Замедлять старение способны все фрукты, содержащие большое количество антиоксидантов, - цитирует Соломатину "Вечерняя Москва".

По ее словам, эти вещества нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, "которые являются одними из главных провокаторов старения". "Они приводят к нарушению деятельности сначала клеточной мембраны, затем пробираются до ядра, после чего клетка теряет способность делиться - запускается процесс старения", - отметила врач-диетолог.

Соломатина рассказала, что антиоксидантами богаты все фрукты и ягоды яркого, насыщенного окраса: слива, виноград, черника, черноплодная рябина, помидоры, морковь, облепиха, абрикос, зелень и многие другие. В то же время для достижения омолаживающего эффекта следует употреблять фрукты и овощи разного цвета.

"Чтобы они действительно помогали организму омолодиться, есть эти плоды нужно регулярно. Если перекусывать ими редко, никакого эффекта не произойдет. При этом чем шире разнообразие, тем лучше организм будет защищен", - подчеркнула она.

Медик добавила, что летом особенно полезны сезонные ягоды: клубника, черешня, земляника, красная смородина. Зимой их можно есть в замороженном виде - ягоды сохранят свои свойства.