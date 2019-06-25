Новости

Андрей Кириленко: Золотые медали в стритболе добыты на характере 12:52
Роспотребнадзор маркирует воду по принципу "светофор" 12:48
В России начинают маркировать блузки и белье 12:46
Названы самые агрессивные города России 12:43
Подведены итоги Ежегодного собрания Афрэксимбанка - 2019 12:40
Волонтеры защитят метеостанцию на острове Вайгач от медведей 12:40
Пьяный Рассел Кроу купил у Ди Каприо череп динозавра 12:33
По итогам Инвестиционного Сабантуя подписаны соглашения на 69 млрд рублей 12:29
Президент Таджикистана посетит церемонию закрытия II Европейских игр 12:27
Врач-диетолог назвала фрукты и ягоды, позволяющие замедлить старение 12:25
Прокуратура обязала местные власти построить баню в селе Усть-Уса 12:24
Дэнни Бойл планирует снять продолжение хоррора "28 дней спустя" 12:20
"Локомотив" на полгода лишился Фарфана 12:18
В Софии изъяли более тонны контрабандной ракии 12:14
В центре Перми нашли клад XIX века 12:11
Владимира Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Испании 12:08
В поезде из Анапы в Екатеринбург отравились дети 12:05
Современные УАЗы не смогли повторить рекорд машин 45-летней давности 12:02
В Капотне можно будет играть в пляжный волейбол и пинг-понг 12:00
В курганской колбасе нашли антибиотики 11:52
Шторм помешал выгрузить спасенных из "китовой тюрьмы" косаток в море 11:47
Лукашенко адресовал обращение государствам-членам ООН 11:46
В Самарской области по тревоге подняли спецназ ЦВО 11:41
Глава Дагестана приступил к работе после лечения 11:40
В Бурятии сняли на видео обнявшего отбойник одинокого медвежонка 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 12:25
Рубрика: Общество

Врач-диетолог назвала фрукты и ягоды, позволяющие замедлить старение

Все фрукты, которые содержат большое количество антиоксидантов, могут замедлить старение человека, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: iStock
Ученые рассказали об опасности увлечения "здоровым питанием"

"Замедлять старение способны все фрукты, содержащие большое количество антиоксидантов, - цитирует Соломатину "Вечерняя Москва".

По ее словам, эти вещества нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, "которые являются одними из главных провокаторов старения". "Они приводят к нарушению деятельности сначала клеточной мембраны, затем пробираются до ядра, после чего клетка теряет способность делиться - запускается процесс старения", - отметила врач-диетолог.

Соломатина рассказала, что антиоксидантами богаты все фрукты и ягоды яркого, насыщенного окраса: слива, виноград, черника, черноплодная рябина, помидоры, морковь, облепиха, абрикос, зелень и многие другие. В то же время для достижения омолаживающего эффекта следует употреблять фрукты и овощи разного цвета.

"Чтобы они действительно помогали организму омолодиться, есть эти плоды нужно регулярно. Если перекусывать ими редко, никакого эффекта не произойдет. При этом чем шире разнообразие, тем лучше организм будет защищен", - подчеркнула она.

Медик добавила, что летом особенно полезны сезонные ягоды: клубника, черешня, земляника, красная смородина. Зимой их можно есть в замороженном виде - ягоды сохранят свои свойства.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
МИД РФ: Москва рассчитывает на встречу Путина и Трампа на G20
Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси