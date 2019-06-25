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Xiaomi официально снизила цены на слайдер Mi Mix 3. Теперь можно брать

25.06.2019,  
13:41
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально объявила о снижении цен на флагманский слайдер Mi Mix 3, работающий на топовом чипе 2018 года - Snapdragon 845.

Благодаря необычной на тот момент конструкции смартфон получилось сделать полностью безрамочным - фронтальная камера пряталась за передней половиной устройства и выдвигалась в случае необходимости.

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О снижении цены было официально объявлено в Китае. На местном рынке официальная стоимости Mi Mix 3 упала на тысячу юаней и составила 2299 юаней (21 тысячу рублей).

Ожидалось, что на мероприятии также будет анонсирован или хотя бы частично рассекречен Mi Mix 4, однако этого не произошло. Тем не менее специалисты предполагают, что снижение цен поможет освободить место на складах для новой модели.

В России официальная стоимость Mi Mix 3 не снизилась и составляет 45 тысяч рублей. На AliExpress смартфон в модификации 8/128 Гб продают за 29-30 тысяч рублей, и у китайских продавцов цены, скорее всего, будут снижаться. Так что через некоторое время смартфон станет достаточно выгодной покупкой - благодаря сочетанию достаточно низкой цены с большим объемом ОЗУ, хорошей камерой и настоящим безрамочным экраном с ровными краями.

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