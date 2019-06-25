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Забудьте об излучении. В смартфонах обнаружили новую опасность

25.06.2019,  
13:06
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вызывают ли смартфоны заболевания мозга, пока еще доподлинно неизвестно. Однако известно, что мобильные девайсы являются рассадником бактерий, вирусов, грибков и других вредоносных микроорганизмов.

О том, что смартфон может быть грязнее, чем сиденье унитаза, микробиологи рассказали еще несколько лет назад. Теперь же выяснилась новая опасность, связанная со способностью аккумулировать инфекции.

Дело в том, что смартфоны, которые используются медиками в учреждениях здравоохранения, накапливают в себе особенно патогенную микрофлору. Исследование, проведенное в Западном университете Сан-Паулу (Бразилия), показало, что 85 процентов бактерий, обнаруженных в мобильных устройствах, устойчивы к антибиотику пенициллину, а 50 процентов продемонстрировали высокую адгезию, то есть способность закрепляться на поверхностях.

В ходе исследования была изучена патогенная флора смартфонов, принадлежащих студентам медицинских курсов - стоматологии, биомедицины, питания, сестринского дела. На смартфонах медсестер было обнаружено больше всего бактерий, включая золотистый стафилококк.

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"Широкое использование сотовых телефонов в больницах и медучреждениях вызывает серьезное беспокойство, касающееся распространения внутрибольничных инфекций, особенно в тех местах, где должны соблюдаться высокие стандарты гигиены - например, в операционных", - заявила профессор университета Лиззиан Кретли.

По ее словам, смартфоны, которые помогают медикам оставаться на связи и искать новую информацию, одновременно служат резервуаром для бактерий, которые могут передаваться пациентам.

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