Протесты в Тбилиси и ряде крупных городов Грузии не то чтобы стихли, но в будни проходят теперь по вечерам, когда заканчивается рабочий день и спадает жара.

Объявления о предстоящих акциях распространяются через соцсети. В Тбилиси сейчас днем +37 в тени, а это перебор даже для самых жарких манифестаций. Но и днем, когда нет протестующих, у здания парламента стоит белый бюст главы МВД Грузии Георгия Гахарии с закрытым красной повязкой глазом.

Этот бюст был установлен еще в середине мая, в память годовщины со дня полицейского рейда по ночным клубам Тбилиси, в ходе которого были жестко задержаны сторонники легализации марихуаны. Для грузинской молодежи еще тогда министр стал символом реакции. Сейчас к его бюсту перед парламентом приделали кнопку - если на нее нажать, включалась аудиозапись и бюст начинал приносить извинения.

Но это были скорее легкие укусы в адрес властей по сравнению с тем, что началось позднее. Сегодня часть страны упрекает полицию в жестоком обращении с протестовавшими в минувшие выходные. Некоторые действительно получили ранения в глаза резиновыми пулями. В некий символ превратили Мако (Мариам) Гомури, продавщицу из магазина, которая возвращалась с работы домой через площадь у парламента. В лицо ей попала резиновая пуля, в результате она лишилась глаза (в минувший понедельник ее выписали из больницы). Теперь, собираясь у парламента по вечерам, берут с собой наглазные повязки. "У меня ощущение, что это парад в честь адмирала Нельсона", - невесело пошутил британский журналист, стоящий на краю площади.

Итак, символом стал выбитый глаз - не самая приятная ассоциация, конечно, но с точки зрения политтехнологов это, надо признать, сильный ход. Прямая отсылка к жестокости властей и жертвенности молодежи. И вот повязку нацепили на бюст главы МВД, а протесты получили четко выраженный акцент - в первую очередь добиться смещения Гахарии, а потом - как пойдет. Понятно, на что расчет - они смещают министра внутренних дел, а дальше - по нарастающей.

Власти же заняли примирительную позицию. Десяти правоохранителям, участвовавшим в разгоне, "приостановлены служебные полномочия", причем двое из них пойдут, как обещали в МВД, по уголовному делу. А президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правящая партия хочет изменить избирательную систему в парламент на пропорциональную и с нулевым избирательным барьером - это одно из требований демонстрантов. Уже в следующем году голосование должно пройти по этим правилам. Остудит ли протесты такое предложение или, наоборот, раззадорит, станет ясно скорее всего в ближайшие выходные, когда ожидаются новые манифестации.

"Не ходи к этим людям, это провокаторы какие-то. Пусть сидят без посетителей"

При этом ситуация с русофобией, по крайней мере в Тбилиси, весьма странная. Никаких ее явных проявлений нет, хотя некоторые продавцы могли бы быть и поприветливее, но, возможно, они всегда хмурые или устали от жары и малого числа покупателей. При этом с кем ни поговоришь - все любят и ждут русских. Про отношение к российским властям тактично умалчивают, хотя подоплека, некий похожий на непонятно откуда взявшийся оккупационный нарратив нет-нет да и проскользнет. Однако русофобия как бы на заднем плане, на передний выходит недовольство грузинским режимом. "Власти ничего не делают, при Саакашвили было лучше", - об этом мне заявили несколько человек. "Как же, - спрашиваю, - вы уже забыли, как радостно выходили в 2012 году на улицы, празднуя его поражение"?

"В Грузии сейчас все дорожает, коррупция, власти ничего не делают" - таков главный рефрен.

"Не боитесь, - спрашиваю, - что русские туристы к вам не приедут?"

"Как не приедут?! Это плохо, мы любим русских!"

В некоторых магазинах даже делают скидку, услышав русскую речь. "Ты русский - тебе за 15 лари!" - "А если бы я не был русским?" - "Тогда 25. Но ты русский, и вот тебе еще значок в подарок. Приходи снова, еще подарок дадим!"

Впрочем, ресторан "Езо" постарался обратить на себя внимание тем, что объявил о повышении цен для русских на 20 процентов. Нельзя сказать, что этот ход был воспринят большинством жителей столицы с одобрением. Спрашиваешь прохожих, как найти это заведение, они машут рукой: "Не ходи к этим людям, это провокаторы какие-то. Пусть сидят без посетителей".

Я все же дошел туда. Спросил по-русски, надо ли мне прибавлять к стоимости каждого блюда 20 процентов? "Ну, руководство так велело", - ответил официант, ему было неловко. Я не пошел, руководствуясь патриотически-экономическими соображениями, а также опасаясь, что вдруг еще и плюнут в харчо. Поэтому о качестве еды в "Езо" ничего сказать не могу. Не будем делать рекламу.

Известная грузинская певица, участница проекта "Голос" Этери Бериашвили рассказала "РГ", что нынешняя ситуация в Грузии не принесет обеим странам ничего, кроме проблем. "В Грузии моя деятельность никому не нужна, но как только я пою русские песни, про любовь, про детей, про жизнь - там тут же поднимается шум: "Как так, она исполняет русские песни!" - рассказала Бериашвили. - Что касается нынешних событий, то получается, что в результате каких-то политических акций пострадают люди с обеих сторон. Пострадают в первую очередь те, кто много лет выстраивал бизнес, вкладывал в него деньги. С другой стороны, радует то, что большинство людей сохраняют адекватность, понимая, что политика существует вне нашего желания и что отношения, налаживаемые веками, надо сохранять в любом случае. И я против всякой дестабилизации, тем более на моей родине, где ситуация только стала налаживаться, но у политиков свои планы, а у простых людей - свои".

Сегодня складывается впечатление, что если абстрагироваться от соцсетей, то окажется, что протесты в Тбилиси устроены небольшой группой недовольных, которых не поддерживает большинство. Конечно, есть русофобские высказывания президента Грузии, но как говорят сами грузины - "мы даже не знаем, кто у нас сейчас президент, не надо это слушать".

При этом, правда, "вымывание" русской культуры в Грузии заметно. Этот процесс начался не вчера и не связан напрямую с протестами, но он имеет место. Все меньше в магазинах книг на русском языке, да и молодежь предпочитает говорить с иностранцами по-английски. По-русски, впрочем, тоже не отказываются, но видно, что им сложно. Это не русофобия, это плохое знание языка. Но при этом нынешние протесты, есть опасение, ускорят процесс. Сеть кинотеатров Cavea приостановила с 20 июня показ фильмов с русскими субтитрами. Это, конечно, попытка привлечь "зрителей", как и в случае с рестораном "Езо", но тенденция все равно печальная.

"Господь нам всем поможет", - говорят грузины, подытоживая разговор о нынешних событиях. Остается верить в это.