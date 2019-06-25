Женская сборная России отправилась на Евробаскет

Наша женская национальная сборная по баскетболу сегодня вылетела в Сербию, где с 27 июня будет выступать на предварительном этапе финального турнира чемпионата Европы.

Россиянки проведут матчи группы D в городе Зренянин. Их соперницами будут баскетболистки из Бельгии, Сербии и Беларуси. Для выхода в плей-офф нужно занять любое место в квартете, кроме последнего.

Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал, команды со вторых и третьих мест - в 1/8 финала. По итогам чемпионата Европы шесть лучших сборных получат право выступить в мировой олимпийской квалификации, которая состоится через год.

Сборная России сыграет на Евробаскете в следующем составе:

защитники - Елена Беглова, Евгения Белякова (обе - УГМК, Екатеринбург), Ксения Левченко ("Енисей", Красноярск), Анна Лешковцева (МБА, Москва), Екатерина Федоренкова ("Надежда", Оренбург);

форварды - Юлия Гладкова ("Бембибре", Испания), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова ("Надежда");

центровые - Мария Вадеева, Наталья Виеру (обе - УГМК), Жосселина Майга ("Надежда");

Главный тренер - Олаф Ланге, тренеры - Владан Чубрич, Дмитрий Шумихин, Анна Петракова, Денис Кандалов, тренер по физподготовке - Георгий Артемьев.

Где будем смотреть

27 июня, четверг

"МАТЧ! Игра"

18.40. Россия - Бельгия. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

21.15. Россия - Бельгия. Трансляция в записи.

28 июня, пятница

"Матч ТВ"

21.25. Сербия - Россия. Прямая трансляция.

30 июня, воскресенье

"МАТЧ! Игра"

18.40. Россия - Беларусь. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

21.15. Россия - Беларусь. Трансляция в записи.