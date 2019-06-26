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Рубрика: Экономика

Американские компании продолжили сотрудничество с Huawei

В США производители процессоров для мобильной техники, несмотря на запрет сотрудничества с Huawei, введенный администрацией президента Дональда Трампа, продолжили работу с компанией. В том числе речь идет об Intel и Micron Technology.

Фото: iStock
Huawei обновит два десятка смартфонов

Организации поставляли Huawei выпущенную за пределами Соединенных Штатов продукцию, передает The New York Times. Она не считается произведенной в США, поэтому формально запрета Вашингтона не нарушается. Это поможет Huawei продолжить сборку и продажу высокотехнологичной техники.

Министерство торговли США 16 мая объявило о внесении китайской компании Huawei и 70 связанных с ней компаний в черный список, запретив им закупать запчасти и комплектующие у американских компаний без предварительного одобрения властей. Руководство Huawei назвало такое решение необоснованным, заявив, что эти ограничения Вашингтона направлены на сдерживание развития китайских наукоемких компаний и обеспечение монополии США в сфере высоких технологий.

Экономика Бизнес Крупные компании В мире США Торговые войны
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