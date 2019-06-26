Авдеева взяла "серебро" Евроигр в стрельбе из лука

Россиянка Наталья Авдеева завоевала серебряную медаль в стрельбе из блочного лука на Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финальном матче она лидировала с минимальным преимуществом в одно очко, но по итогам пяти серий представительница Словении Тойе Эллисон смогла ее догнать. Судьба "золота" решалась в перестрелке, где россиянка уступила сопернице - 144 (8):144 (10).

- По ходу финала я испытывала некоторые проблемы из-за ветра. Но в перестрелке сама допустила ошибку. Что-то пошло не так с этой последней стрелой. Сама не пойму, что случилось. Нужно посмотреть запись, проанализировать, - призналась Авдеева. - Но в любом случае второе место - это хороший результат. Теперь у меня две медали разного достоинства.

Напомним, что ранее Авдеева, которая является чемпионкой мира этого года и победительницей Кубка мира-2018, завоевала "золото" в смешанных парных соревнованиях вместе с Антоном Булаевым.