Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома. Людей призвали укрыться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

К острову приближается зародившаяся над Тихим океаном тропическая депрессия. Она может превратиться в тайфун, который вечером 27 июня обрушится на юго-западное побережье Японии.

А погода на Окинаве уже ухудшилась. Ливни привели к наводнениям и оползням. Улучшения ситуации в ближайшие сутки не ожидается, сообщает ТАСС со ссылкой на Метеорологическое управление.