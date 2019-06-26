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26.06.2019 07:13
Рубрика: Спорт

Буффон намерен вернуться в "Ювентус"

Текст: Максим Домчев
Джанлуиджи Буффон. Фото: Владимир Песня / РИА Новости Джанлуиджи Буффон. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Джанлуиджи Буффон. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Легенда "Ювентуса" 41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон готов к возвращению в туринский клуб.

Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии. Об этом сообщил агент игрока Сильвано Мартина.

Сарри покинул "Челси" и возглавил "Ювентус"

Мартина отметил, что пока это лишь один из вариантов, сообщает Sportitalia.

Впрочем, по данным итальянских СМИ, "Ювентусу" сейчас нужен сменщик для основного вратаря Войцеха Щенсны. И эта роль достанется Буффону, чей контракт с "ПСЖ" истекает 30 июня. Сообщается, что после следующего сезона Буффон завершит карьеру и войдет в тренерский штаб "Ювентуса".

Также сообщается об интересе к Буффону со стороны "Порту", ряда итальянских и английский клубов.

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