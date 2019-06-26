Буффон намерен вернуться в "Ювентус"

Легенда "Ювентуса" 41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон готов к возвращению в туринский клуб.

Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии. Об этом сообщил агент игрока Сильвано Мартина.

Мартина отметил, что пока это лишь один из вариантов, сообщает Sportitalia.

Впрочем, по данным итальянских СМИ, "Ювентусу" сейчас нужен сменщик для основного вратаря Войцеха Щенсны. И эта роль достанется Буффону, чей контракт с "ПСЖ" истекает 30 июня. Сообщается, что после следующего сезона Буффон завершит карьеру и войдет в тренерский штаб "Ювентуса".

Также сообщается об интересе к Буффону со стороны "Порту", ряда итальянских и английский клубов.