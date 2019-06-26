В преддверии одного из самых ожидаемых событий культурной жизни - Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" - журнал знакомит читателей с программой музыкального форума, который, по словам директора фестиваля Глеба Лапицкого, в этом году должен стать еще более динамичным и молодежным. На обложке журнала - портрет популярного артиста Александра Олешко, который будет в этом году ведущим фестиваля, в номере - большое интервью с ним.

Другим ярким событием в жизни Беларуси и Союзного государства станут II Европейские игры, которые пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня. О том, как именно будут проходить Игры, "что стоит посмотреть и за кого следует болеть", рассказывает материал "В Минске наступает время ярких побед".

Накануне 220-го дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина журналисты "Союзного государства" побывали в Тверской области, где немало пушкинских мест. Более двадцати раз проезжал он тут по пути из Москвы в Санкт-Петербург и обратно и часто оставался в имениях своих друзей Вульфов. Говорят, что именно здесь услышал поэт легенду о несчастной любви дочки мельника - сюжет этот он положил в основу своей "Русалочки". Интереснейший материал о жизни поэта можно прочесть в рубрике "Наше все". С большим вниманием журнал следит за ходом работ по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Комплекс должен быть готов к 9 мая 2020 года, к 75-летию Великой Победы. Фотографии и репортаж с места строительства мемориала, беседы со скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, работающими над композицией, а также интересную подборку о самых грандиозных памятниках советским воинам, созданных в разных городах мира, читатель найдет в июньском номере.

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