Цифровые технологии выведут ЖКХ на новый уровень

О важности вопросов, связанных с решением проблем в сфере ЖКХ говорят на самом высоком уровне. Тема ЖКХ стала одной из самых популярных и на прошедшей на днях прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. От того, насколько отлажен и прозрачен механизм работы всей системы жилищно-коммунального хозяйства во многом зависит то, насколько комфортно наши граждане ощущают себя в городской среде.

Принципиальные изменения в этой сфере связаны не с латанием старых дыр, а цифровой трансформацией, то есть внедрением таких технологий, которые обеспечивают управление городом на разных этапах: проектирования, строительства и эксплуатации. В 2018 году были приняты национальные проекты "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика", которые радикально меняют подходы к городскому хозяйству. Их реализация потребует применения энергоэффективных материалов, повышения качества обслуживания через развитие удобных сервисов, внедрения цифровых и автоматизированных систем управления. Другими словами, проекты должны помочь ЖКХ выйти на принципиально новый уровень, при котором все внутренние системы будут работать как часы: аварийные ситуации будут предупреждаться заранее, системы учета будут точнее, ресурсы будут расходоваться рациональнее, а пресловутая лампочка в подъезде, которая постоянно перегорала, будет работать от датчика движения и потреблять в разы меньше энергии, чем сейчас.

"Введение более жестких требований по энергоэффективности к новому жилью, а также плановое повышение энергоэффективности домов после капремонтов, способно внести существенный вклад в выполнение распоряжения Правительства РФ по повышению энергоэффективности экономики, - уверен член рабочей группы "Умный город" при Минстрое России, замдиректора департамента стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ Максим Невесенко. - Для воплощения этих планов нужно четко видеть, в каком состоянии находится наше ЖКХ, какие проекты возможно быстро реализовать, а какие - нет. Нужно выбрать наиболее значимые, ощутимые для людей направления и комплексно решать их. С моей точки зрения к ним относятся: повышение энергоэффективности жилья через применение инновационных материалов при капремонтах, водоподготовка и водоснабжение, а также внедрение цифровых систем управления городским хозяйством".

Один из таких комплексных цифровых проектов - "Мой дом" - программно-аппаратный комплекс для реализации проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" и "Умное ЖКХ".

Внедрение такого проекта позволит автоматизировать все диспетчерские службы в городе, построив тем самым единый интеллектуальный центр управления городом. В частности, появится автоматизированный контроль за устранением аварий в городе, а также контроль за поступающими заявками от граждан об авариях, будут внедрены цифровые системы управления объектами ЖКХ, исключающие человеческий фактор, появится цифровая платформа "Активный горожанин", которая позволит каждому принять участие в решении городских вопросов, будет создан "Цифровой двойник города" - прототип города реального, на базе которого можно отслеживать насколько эффективно функционируют те или иные городские системы.

Проект "Мой дом" состоит из двух частей: для жителей и для представителей властей и организаций ЖКХ.

"Мой дом" для жителей - это бесплатные мобильные приложения и сайт, с помощью которых можно будет узнавать, например, о плановых или аварийных отключениях электроэнергии или воды, о важных городских событиях. Туда же будут приходить уведомления о внутренних работах, проводимых управляющей компании, а также сообщения от МЧС и многое другое.

Разработчики приложения обещают, что в ближайшее время у пользователей появится возможность проводить собрания собственников многоквартирных домов в электронной форме, в том числе проводить голосования по различным вопросам с составлением официального протокола по итогам голосования.

"Мой дом" для представителей администрации, управляющих компаний и организаций ЖКХ - это административная система с большим набором различных функций.

В системе предусмотрено несколько модулей интеграции с смарт-счетчиками и системами контроля протечек воды, утечек газа, заполняемости контейнеров и т.д. Это позволит системе выступить в качестве единой платформы по работе с "Интернетом вещей" на территории всего муниципалитета. В диспетчерскую службу системы будет поступать информация о срабатывании датчиков (датчиков утечек, датчиков на насосных станциях и т.д.) со всех информационных систем в городе. А после, система в автоматическом режиме оповестит о случившемся ответственные лица.

Внедрение системы "Мой дом" поможет предотвращать чрезвычайные ситуации и контролировать работу инженерных систем, при этом позволит снизить количество звонков в диспетчерские службы до 30%, а также существенно сократить штат диспетчеров.

Компания "СРТ" разработала систему умного учета коммунальных ресурсов - IoT-платформу для сбора телеметрии "Стриж". Такая технология позволяет собирать 100% показаний со всех имеющихся приборов учета и передавать эти показания на базовую станцию. Кроме того, система способна сообщить о вмешательстве в работу приборов учета. Все данные аккумулируются в электронном виде, что существенно минимизирует "бумажные" отчеты. "Умный" счетчик устанавливается как обычный за несколько минут и не требует никакой дополнительной подготовки для специалиста, который намерен его установить.

Однако контроль за расходованием ресурсов должен осуществляться не только на уровне управляющих компаний и организаций ЖКХ, но и на уровне жильцов квартир. Ведь только сам житель может определить, сколько ему нужно потреблять тепла, воды, газа для того, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом не платить лишнего. Специально для этого компания "Ругаджет" разработала систему "Умный дом", которая помогает управлять повседневными домашними делами, а также защищает квартиру от внештатных ситуаций, например, от потопа или пожара и, конечно, же помогает экономить ресурсы.

Систему "Умный дом" застройщик может установить еще на этапе строительства жилого дома. Система включает в себя мобильное приложение и кабинет управляющей компании, общедомовой прибор учета, датчики, а также внешние средства, такие как видеонаблюдение, "умный" домофон, управление светом и многое другое.

"Внедрение приборов учета, инновационных материалов и технологий, позволяющих сделать ЖКХ "умным", поможет не только экономить ресурсы, бюджетные средства и снизить плату за коммунальные услуги, но также способно сделать жизнь в многоквартирном доме более комфортной и безопасной", - подчеркнул Максим Невесенко.