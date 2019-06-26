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Рубрика: В мире

Два человека погибли во время бури на востоке Мексики

Два человека погибли в городе Рейноса во время бури, обрушившейся на восточное побережье Мексики. Один местный житель утонул, второй не смог выбраться из своей машины, которая по крышу ушла под воду. Сформировавшийся над Мексиканским заливом мощный циклон принес с собой ливни и сильный ветер.

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Уровень выпавших осадков в среднем составил 10,5 сантиметров. Под водой оказались улицы, пострадали здания нескольких госпиталей, подтоплены жилые дома. Мощные потоки воды уносили автомобили.

Власти города открыли несколько убежищ для пострадавших. За помощью обратились десятки человек.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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