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Джордж Клуни снимет постапокалипсис-триллер для Netflix

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    26.06.2019, 11:45
Текст:   Олег Усков

Джордж Тимоти Клуни, только что "отстрелявшийся" новой экранизацией классической антивоенной сатиры "Уловка-22" в формате мини-сериала для Hulu, уже работает над новым проектом.

Как передает Variety, 58-летний американский актер, режиссер, продюсер, предприниматель и общественный деятель в этот раз потрудится для сервиса Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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Речь идет про экранизацию вышедшего два года назад романа Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь" (Good Morning, Midnight), в которой Клуни сыграет главную роль - ученого Августина - и выступит постановщиком.

Жанрово "Доброе утро" - постапокалиптический драматический триллер, где Августин, в одиночестве застрявший на арктической станции, пытается связаться с астронавтом на станции космической. Который собирается возвращаться на Землю. 

Сценарий по роману, признанному Chicago Review of Books одной из книг года, пишет Марк Л. Смит ("Выживший").

Продюсер - давний соратник Клуни, в том числе по "Уловке", Грант Хеслов.

Старт съемок - в октябре. Дата премьеры и остальной каст пока не объявлены.

Уточнено, что это будет первая работа Клуни для сервиса. И он, и Смит, взволнованы представившейся возможностью реализовать проект, который актер называет "невероятным". 

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