Эксперимент по маркировке духов начнется в РФ 1 июля

С 1 июля по 30 ноября в стране пройдет эксперимент по маркировке духов и туалетной воды QR-кодами. Цель - "апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации духов и туалетной воды для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту указанной продукции", - заявляет Минпромторг, по инициативе которого затевается эксперимент. Если он пройдет удачно, с 1 декабря новая система учета духов и туалетной воды будет введена на постоянной основе.

Такой учет уже работает в стране для меховых изделий и алкоголя, а в экспериментальном режиме - для лекарств, ювелирных изделий, табака и обуви. С 1 декабря 2019 года она должна заработать, кроме парфюмерии, для шин и покрышек, одежды из кожи, трикотажных женских блузок, верхней одежды, белья постельного, столового, туалетного и кухонного, фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек. В планах правительства до 2024 года охватить ею все группы товаров.

Суть маркировки заключается в том, что на товар будет наносится невидимый уникальный код, который считывается сканером - чтобы отслеживать движение товара от производителя до покупателя для снижения числа подделок на рынке, сокращения объемов контрафакта и фальсификата. Оператором системы мониторинга, утвержденный правительством, будет ООО "Оператор-ЦРПТ". Его владельцы - USM Holdings Алишера Усманова (50%) а также госкорпорация "Ростех" и управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий (по 25%).