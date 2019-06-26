Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию на заседании 26 июня определила победителей конкурса на право осуществлять спутниковое вещание с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот.

Ими стали НАО "Национальная спутниковая компания", ООО "НТВ-ПЛЮС" и ООО "Орион Экспресс", сообщил на пресс-конференции председатель Федеральной конкурсной комиссии, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Это заседание комиссии стало юбилейным. Она была создана ровно 20 лет назад и стала основой для формирования принципиально новой, прозрачной и эффективной системы конкурсного распределения частот.

В советское время конкурсов распределения частот не было, вспоминает глава Роспечати Михаил Сеславинский (с 1998 по 1999 год возглавлял Федеральную службу по телевидению и радиовещанию (ФСТР), позднее входил в состав членов Федеральной конкурсной комиссии). С началом перестройки, переходом на новую экономку все поменялось. То, что во времена СССР не имело стоимости, в одночасье стало желанным рыночным продуктом, обладание которым давало возможность создавать и развивать свой телевизионный или радиовещательный бизнес.

Вещатели начали конкурировать за частоты. Ситуация осложнялась тем, что разработку частот и выдачу лицензий в области связи осуществлял в то время Государственный комитет по связи и информатизации. Обладатели этих лицензий пытались навязать телерадиовещателям свои правила игры. В ведении Госкомсвязи также находились все радиотелепередающие центры.

С 1992-1999 годов лицензии на телерадиовещание выдавались Федеральной службой по телевидению и радиовещанию. Предполагалось, что в случае, если на одну частоту (канал) находится несколько претендентов, то должен был проводиться творческий конкурс. Для этого была создана общественная комиссия при ФСТР. Но она собиралась от случая к случаю, несмотря на весьма достойный персональный состав. Де-факто значительное количество частот выделялось без конкурса. Причем порой это были серьезные пакеты из телевизионных частот в нескольких десятков городов, включая Москву.

В 1998 году после назначения Михаила Сеславинского руководителем Федеральной службы по телевидению и радиовещанию (ФСТР) одним из главных приоритетов в работе службы стало создание абсолютно прозрачной и эффективной системы конкурсного распределения частот для целей телерадиовещания. Для обсуждения вопроса создали рабочую группу из профессионалов телевизионного сообщества. В их числе были Эдуард Сагалаев, уже тогда возглавлявший Национальную ассоциацию телерадиовещателей, нынешний руководитель Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко, генеральный директор РЕН-ТВ Ирена Лесневская.

26 июня 1999 года было принято постановление правительства № 698 "О проведении конкурсов на получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а также на разработку и освоение нового радиочастотного канала для целей телерадиовещания". Фактически, в этот день и была создана Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию.

"Заложенные постановлении правительства принципы и алгоритмы выдержали проверку временем и почти не изменились за прошедшие 20 лет. Это значит, что изначально они были очень правильно сформированы" - отметил Андрей Романченко.

Первое сообщение о проведении конкурса на получение права на наземное эфирное телерадиовещание было опубликовано в "Российской газете" 23 ноября 1999 года, а первый конкурс состоялся 26 января 2000-го.

С тех пор произошло немало событий, вошедших в историю телерадиовещания. Зимой 2002 года был объявлен конкурс на 6-й телеканал в Москве. Он состоялся 27 марта и получил неофициальное название "Битвы за 6-кнопку" . В числе претендентов на частоту были Олимпийский комитет России, телекомпании АТВ, ТНТ-Телесеть, 7ТВ). Конкурс завершился победой консорциума инвесторов "Медиа-Социум".

Важную роль Федеральная конкурсная комиссия сыграла на старте перехода с аналогового вещания "на цифру". Телеканалы, входящие в первый цифровой мультиплекс, были определены указом президента России, а телеканалы второго цифрового мультиплекса были выбраны Федеральной конкурсной комиссией на конкурсе в декабре 2012 года.

В 2016 году в федеральные законы "О СМИ" и "О связи" были внесены изменения, которые обязали кабельных операторов бесплатно распространять не только первый и второй цифровые мультиплексы, но и региональный телеканал на 21-ой позиции. Весной 2017 года на заседаниях комиссии были выбраны вещатели на "21 кнопке" в 72 регионах России. Еще в 9 субъектах федерации обязательные общедоступные региональные телеканалы были определены позднее, в ноябре 2018 года.

"Лично для меня очень важной и запоминающейся стала работа комиссии по организации вещания в Республике Крым и городе Севастополь, - вспоминает Александр Жаров. - Задача была непростой. Жители полуострова в 2014 году на референдуме связали свою дальнейшую судьбу с Россией. Необходимо было сделать так, чтобы Крым и Севастополь быстро и безболезненно вошли в российское правовое и информационное пространство".

По словам Жарова, был организован масштабный конкурс - в феврале 2015 года на заседании комиссии разыграли сразу несколько пулов частот для радиовещания в FM-диапазоне в основных городах Крыма. Этому предшествовала серьезная работа: уточнялась численность населения, анализировалось существующее вещание, в ускоренном режиме выдавались необходимые для участия в конкурсе разрешительные документы. Чтобы привлечь вещателей, была принята специальная норма об отмене конкурсного взноса. Все это было сделано в считанные месяцы.

"Сегодня крымчане и севастопольцы имеют доступ ко всем услугам телерадиовещания, так же как и жители других регионов России", - подчеркнул Жаров.

Сейчас идет подготовка к выбору муниципальных обязательных общедоступных каналов, которые будут вещать на "22 кнопке" (закон об этом президент Владимир Путин подписал в начале июня).

"Один из рассматриваемых вариантов механизма выбора телеканалов для "22 кнопки" - решение Федеральной конкурсной комиссии", - уточнил Александр Жаров.

Всего за время работы Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию были признаны победителями 1634 радиокомпаний и 367 телевизионных компаний. Таким образом, практически весь телевизионный и радиоэфир в крупных городах России создан на основании решений ФКК.