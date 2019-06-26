ФРГ заинтересовалась российским Единым государственным реестром недвижимости

Сотрудничество в области развития систем кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, а также технологических инструментов поддержки информационных систем обсудили представители Росреестра, Федеральной кадастровой палаты и Федерального министерства финансов Общества по управлению и реализации земель Федеративной Республики Германия (ФРГ).

Гостей из Германии особенно заинтересовал уникальный отечественный опыт по созданию и ведению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Реестр представляет собой огромную базу данных, вобравшую в себя сведения всех ранее существовавших региональных реестров объектов недвижимости и зарегистрированных прав. Он существует исключительно в электронном виде. Цифровой формат ведения госреестра недвижимости позволил создать целый ряд электронных сервисов, которые не только экономят время, но и сокращают расходы, связанные с оформлением прав.

"Ведение и поддержка ЕГРН и связанных с ним сервисов - пример создания сложного, постоянно развивающегося ИТ-организма, все системы которого нацелены на сохранение баланса между удобством конечного пользователя и защищенностью его персональных данных", - подчеркнул замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

Представители Кадастровой палаты рассказали коллегам об электронных сервисах, позволяющих получить информацию об объектах недвижимости - справочно или в виде юридически значимого документа, подать заявление на кадастровый учет или регистрацию права в электронном виде. Также германским делегатам представили Публичную кадастровую карту Росреестра, сервисы "Реестр кадастровых инженеров", который позволяет выбрать специалиста для проведения кадастровых работ, и "Проверка подготовленных документов", позволяющий такому специалисту заранее выявить и исправить возможные ошибки в подготовленной им документации.

"Таким образом, существующие электронные услуги Росреестра сопровождают процесс кадастрового учета и регистрации права на объекты недвижимости, начиная с выбора и формирования земельного участка и заканчивая получением сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости", - добавил Павел Чащин.

В завершение встречи стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества Росреестра и Общества по управлению и реализации земель Германии и обсудили его перспективы.