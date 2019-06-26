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Рубрика: В мире

Бизнес - реальный партнер

Глава Киргизии призвал модернизировать экономику и страну
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 137(7895)
Президент Киргизии собрал крупных предпринимателей и чиновников за круглым столом. Фото: Пресс-служба президента КР Президент Киргизии собрал крупных предпринимателей и чиновников за круглым столом. Фото: Пресс-служба президента КР
Президент Киргизии собрал крупных предпринимателей и чиновников за круглым столом. Фото: Пресс-служба президента КР
Первое заседание комитета по промышленности и предпринимательству при Национальном совете по устойчивому развитию республики провел в минувший понедельник, 24 июня, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Глава государства надеется, что с помощью новой структуры удастся добиться модернизации страны.

Несмотря на предпринимаемые усилия, республике, по мнению президента КР, пока так и не удалось добиться развития реального сектора экономики. Сооронбай Жээнбеков полагает: причина кроется в том, что госорганы работают по старинке и не желают видеть в бизнесменах партнеров.

Фото: Влад Ушаков
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- Если проанализировать отчеты государственных органов, то выясняется, что, по их мнению, есть все условия для развития, - заявил глава республики. - Согласно этим отчетам, создается впечатление, будто сам бизнес не хочет заниматься промышленностью. В то же время был проведен опрос на тему, что мешает нашим предпринимателям и иностранным инвесторам открывать новые производства и создавать новые рабочие места. Высказанные в нем точки зрения предпринимателей противоречат мнению госорганов. Другими словами, пока между бизнесом и государством реальный диалог не сложился.

По словам Сооронбая Жээнбекова, государство ограничено в средствах и не способно оказать поддержку всем отраслям промышленности. Президент КР убежден, что приоритеты развития могут определить сами предприниматели.

- Государство должно приложить усилия, чтобы стать реальным партнером бизнеса, - считает глава республики. - Бизнес, в свою очередь, должен стать равноправным участником процесса развития. Без промышленности развивать страну невозможно.

Справка "РГ"

Комитет по промышленности и предпринимательству власти Киргизии решили создать осенью прошлого года - по итогам встречи президента КР Сооронбая Жээнбекова с руководителями бизнес-ассоциаций. Новая структура призвана стать диалоговой площадкой между государством и деловым сообществом и создать благоприятные условия для улучшения инвестиционной среды и развития реального сектора.

В мире экс-СССР Киргизия
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