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Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

26.06.2019,  
12:56
Текст:  Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корпорации Google может быть назначен штраф до 700 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Повод для санкций - недостаточная фильтрация запрещенного в России контента, уточнил он.

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По словам Жарова, все формальные процедуры будут завершены до конца июля, хотя в Роскомнадзоре все еще надеются, что американская компания выполнит требования законодательства РФ. "Наша цель не штрафы, как таковые. Мы стремимся к тому, чтобы закон был исполнен", - пояснил глава Роскомнадзора журналистам.

Напомним, по закону операторы "поисковиков" обязаны исключать из поисковой выдачи ссылки на страницы с информацией, которая относится к категории запрещенной. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Google требования по фильтрации контента выполняет не в полном объеме. Это и вызвало претензии Роскомнадзора.

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