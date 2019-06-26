Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Корпорации Google может быть назначен штраф до 700 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Повод для санкций - недостаточная фильтрация запрещенного в России контента, уточнил он.

По словам Жарова, все формальные процедуры будут завершены до конца июля, хотя в Роскомнадзоре все еще надеются, что американская компания выполнит требования законодательства РФ. "Наша цель не штрафы, как таковые. Мы стремимся к тому, чтобы закон был исполнен", - пояснил глава Роскомнадзора журналистам.

Напомним, по закону операторы "поисковиков" обязаны исключать из поисковой выдачи ссылки на страницы с информацией, которая относится к категории запрещенной. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Google требования по фильтрации контента выполняет не в полном объеме. Это и вызвало претензии Роскомнадзора.