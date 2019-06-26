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26.06.2019,  
12:12
Текст:  Светлана Цыганкова

Госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершатся в 2020 году

В 2020 году завершатся государственные испытания новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-СВ".

Фото: Илья Максимов
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Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Кстати, до 2018 года самоходный ЗРК "Деривация-СВ" назывался "Деривация-ПВО". В прошлом году этот опытный образец создали и начали предварительные испытания. Об этом тогда же заявляли в научно-исследовательском институте "Буревестник", который является разработчиком самоходного ЗРК.

Эксперты считают, что новый российский комплекс создадут на базе универсальной платформы "Армата" и специального боевого модуля с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров. По их мнению, он не будет иметь равных в мире. Боевая машина сможет бороться с самолетами и вертолетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами.

"РГ" уже писала о том, что новая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки. Этот комплекс обеспечивает панорамный и секторный обзор, обнаруживает и распознает любые цели в любое время суток.

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