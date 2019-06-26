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26.06.2019 19:45
Рубрика: В мире

Снимайте бронь

Грузинские туроператоры и отельеры впадают в уныние
Текст: Константин Волков (Мцхета)
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(7896)
У грузинских туроператоров и отельеров в последние дни появились две главные угрозы для бизнеса. Это - прекращение прямого авиасообщения с Россией и массовые отказы от поездок российских туристов.

Дошло до того, что грузинская Патриархия даже выпустила заявление с призывом поддержать туристическую отрасль в стране. Туристы приезжают в Грузию не только в Тбилиси. Как говорят сами местные, "тут делать особо нечего, надо ехать по стране". А древняя столица и духовный центр страны Мцхета в тридцати километрах от Тбилиси - место, обязательное к посещению, потому что все помнят про "...там, где, сливаяся, шумят струи Арагвы и Куры, был монастырь", и гостей из России везут туда, где был Лермонтов, в обязательном порядке.

"Какой прогноз на ближайшее будущее в плане приезда туристов из России?" - спрашиваю Хатуну Павлиашвили, гида с многолетним опытом, знающую всю страну вдоль и поперек.

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"Число туристов сократится примерно на треть в результате отмены прямых авиаперелетов, а также из-за напряженности в политике", - отвечает она.

Многие местные туркомпании могут понести убытки, поскольку заменить российских туристов (примерно 1,4 миллиона человек в 2018 году, в этом ожидалось 1,7-2 миллиона) некем. Между тем немало владельцев бизнеса взяли кредиты на развитие, которые надо отдавать в любом случае, от властей здесь поддержки не ждут. При этом кредиты даются на весьма жестких условиях, под 30-35 процентов.

У российских туристов, по словам Павлиашвили, есть и еще одно преимущество - они щедрее других. "Гость из России купит десять чурчхел на подарки коллегам, пять магнитов, несколько бутылок вина, сыр. Другие иностранцы покупают куда меньше", - говорит она.

В среднем российский турист оставлял до недавнего времени 350-450 долларов в Грузии (не считая проживания в отеле и авиаперелета). А 400 долларов - хорошая месячная зарплата по здешним меркам.

Павлиашвили считает: "Сам туристический бизнес в данной ситуации мало что может сделать. Нужна помощь властей, нужно улаживать политические разногласия между Тбилиси и Москвой. Между тем нынешняя власть настолько оторвана от интересов народа, что никто не верит, будто она что-то сделает. Кстати, это и стало главной причиной нынешних протестов перед парламентом в столице".

В Шио-Мгвимском монастыре недалеко от Мцхеты, одной из известных православных святынь Грузии, никого, хотя обычно стоянка заполнена автобусами и машинами. Спрашиваю у монаха, много ли паломников из России. "Нет, - отвечает он, - сами видите, что происходит. По грехам нашим, видимо".

Фото: Константин Волков / РГ
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Елена Ростиашвили, владелица небольшого отеля "Багинети" в Мцхете, в ста метрах от монастыря Светицховели, духовного центра Грузии и усыпальницы Багратионов. Отель фактически пустой, поэтому у нее есть время пообщаться.

"У меня больше половины постояльцев были из России, - говорит она. - Но сейчас они массово отменяют бронь. Приезжают из других стран, но это не то количество гостей, которое нужно для нормальной работы бизнеса".

Ростиашвили рассказывает, что старается привлекать россиян, но возможностей у нее немного. Главный расчет сейчас на гостей с юга России, которым не нужен самолет, они обычно приезжают на машинах. "Мы даже пригласили батюшку из Краснодара, нашего давнего знакомого, покрестить седьмого внука, чтобы, в том числе, и напомнить о себе", - говорит она.

На господдержку она не рассчитывает. "Наша нынешняя власть никак не связана с народом", - считает хозяйка гостиницы. Без постоянного притока туристов довольно скоро бизнес может оказаться в убытке.

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