Ходовые испытания носителя "Посейдона" начнутся в апреле 2020 года

Атомная подводная лодка "Белгород" - первый носитель глубоководных необитаемых аппаратов "Посейдон" выйдет на ходовые и государственные испытания предположительно в апреле 2020 года. Все будет зависеть от ледовой обстановки в Белом море.

Об этом ТАСС на военно-техническом форуме "Армия-2019" сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что после ходовых испытаний субмарину планируют передать Военно-морскому флоту России.

Атомную подводную лодку "Белгород" проекта 09852 строят на "Севмаше", ее спустили на воду 23 апреля 2019 года. Испытания реактора и швартовые испытания самой лодки запланированы на нынешний год.

"РГ" уже рассказывала о главных особенностях подлодки "Белгород". Одна из них - винты необычной конструкции. Как считает эксперт Виктор Баранец, именно они обеспечивают быстрый ход и малошумность субмарины. Высказался Баранец и по поводу "Посейдонов", которые, по его мнению, имеют огромную скорость и у них нет ограничений по дальности.