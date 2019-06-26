Huawei может "отключить" от Google и Android сотни миллионов человек

Если Huawei будет вынуждена отказаться от использования Android, то Google потеряет 700-800 миллионов пользователей. Об этом заявил основатель и глава Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью CNBC.

Напомним, что в мае текущего года Google объявила о разрыве партнерских отношений с Huawei. Это значит, что существующие китайские смартфоны через какое-то время останутся без обновлений Android, а модели, которые попадут на рынок в ближайшем будущем, не будут поддерживать работу с сервисами Google.

До 19 августа действует временное разрешение на взаимодействие Huawei с другими американскими компаниями. Китайский производитель утверждает, что существующие модели смартфонов продолжат получать обновления Android.

Комментируя отношения с Google, глава Huawei отметил, что его компания не хочет отказываться от Android, поскольку это приведет к замедлению роста. Однако если это придется сделать, то у Huawei наготове собственная операционная система, и в будущем компания продолжит расти, подчеркнул Жэнь Чжэнфэй.

Выпуск операционной системы Hongmeng (или Oak OS) от Huawei запланирован на конец сентября или начало октября. Она будет устанавливаться на смартфоны среднего ценового сегмента. В компании обещают, что ОС будет совместима с Android-приложениями.

К использованию Hongneng могут подключиться и другие китайские производители, и это сильно ударит по позициям Google, полагает Gizmochina.