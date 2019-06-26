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Huawei может "отключить" от Google и Android сотни миллионов человек

26.06.2019,  
18:05
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если Huawei будет вынуждена отказаться от использования Android, то Google потеряет 700-800 миллионов пользователей. Об этом заявил основатель и глава Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью CNBC.

Напомним, что в мае текущего года Google объявила о разрыве партнерских отношений с Huawei. Это значит, что существующие китайские смартфоны через какое-то время останутся без обновлений Android, а модели, которые попадут на рынок в ближайшем будущем, не будут поддерживать работу с сервисами Google.

До 19 августа действует временное разрешение на взаимодействие Huawei с другими американскими компаниями. Китайский производитель утверждает, что существующие модели смартфонов продолжат получать обновления Android.

Комментируя отношения с Google, глава Huawei отметил, что его компания не хочет отказываться от Android, поскольку это приведет к замедлению роста. Однако если это придется сделать, то у Huawei наготове собственная операционная система, и в будущем компания продолжит расти, подчеркнул Жэнь Чжэнфэй.

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Выпуск операционной системы Hongmeng (или Oak OS) от Huawei запланирован на конец сентября или начало октября. Она будет устанавливаться на смартфоны среднего ценового сегмента. В компании обещают, что ОС будет совместима с Android-приложениями.

К использованию Hongneng могут подключиться и другие китайские производители, и это сильно ударит по позициям Google, полагает Gizmochina.

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