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Рубрика: В мире

Хуситы вновь атаковали аэропорты Саудовской Аравии

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении одного из беспилотникоы, запущенных йеменскими хуситами из "Ансар Алла". Дрон был перехвачен в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе королевства.

Целью хуситов были саудовские аэропорты в городах Абха и Джизан возле границы с Йеменом, информирует "Аль-Масира". Беспилотники атаковали ангары, в которых находятся самолеты ВВС Саудовской Аравии.

Арабская коалиция атаковала хуситов в районе йеменского порта Ходейда

Как отметили представители коалиции, сбитый дрон направлялся к жилому кварталу, чтобы произвести атаку там. О возможном ущербе и пострадавших не сообщается.

Напомним, противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать арабская коалиция.

Повстанцы активно задействуют дроны для артиллерийской разведки и корректировки. Также предпринимались попытки уничтожения таким оружием радиолокационных станций саудовских зенитных ракетных комплексов Patriot. До недавнего времени речь шла о небольших дронах, способных летать всего на 150 километров. Однако с прошлого года стали фиксироваться неизвестные аппараты с размахом крыла порядка 4,5 метра и дальностью, доходящей до 1200-1500 километров.

В мире Ближний Восток Йемен В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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