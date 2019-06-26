Как в российском футболе отнеслись к новому лимиту на легионеров

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что лимит "8+17" поможет увеличить конкуренцию.

"Я был в полном контакте с руководителем федерации, обсуждали этот вопрос еще до заседания исполкома. Будет предложен лимит - восемь легионеров в заявке, я считаю, что это упростит работу тренеров и повысит уровень конкуренции среди игроков", - приводит слова Колобкова ТАСС.

"С другой стороны, лимит на легионеров нужно оценивать с точки зрения изменения структуры соревнования - появилась молодежная лига, - отметил министр спорта. - Очень важно, что в молодежном чемпионате будут играть только молодые игроки. Мне нравится подход нынешнего руководства. Считаю, что внесение изменений сейчас обоснованно".

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак высказались за то, что новый лимит создает проблемы участникам еврокубков.

" Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос - что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в "Зените", - сказал Медведев.

"Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового, - сказал Семак. - Лимит неимоверно раздувает зарплаты российских футболистов и существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит "10+15", когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу".

Президент ЦСКА Евгений Гинер уверен, что нынешний лимит позволит остановить рост зарплат для футболистов, имеющих российский паспорт. "Опробуем, посмотрим, что как. У меня в команде всегда больше всех русских футболистов, поэтому, мало обращаю на это внимание. Конкуренция должна быть, и русский паспорт не должен давать приоритета ни в зарплате, ни в трансферной цене. Лимит не повысит качество приезжающих иностранцев. Ведь тогда надо вводить лимит на качество, а не на количество иностранцев". Заявил Гинер Sport24.ru.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, напротив, поддержал такое решение. "Я воспринял эту новость положительно совершенно. На мой взгляд, это правильное решение. Я думаю, что и все тренеры в этом плане поддержат его. Будем работать по этому лимиту, для нас это закон, вот и все", - сказал Семин РИА Новости.

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе уверен, что принятие "8+17" - это ужесточение лимита, а не ослабление. "На наш взгляд, "8+17" в заявке - это ужесточение лимита, а не ослабление, потому что любая травма или дисквалификация могут привести к серьезным проблемам. Но это правила игры. Они одинаковые для всех, значит, мы их принимаем. И расцениваем как шаг на пути к отмене лимита вообще. Далее вопрос: как такая позиция согласуется с ситуацией в сборной. И если анализ покажет, что отменить лимит можно без ущерба для национальной команды, надо это делать. Необходимо развивать детско-юношеский футбол, анализировать качество подрастающего поколения. Это постепенный процесс. Полная отмена лимита не может иметь временных рамок - тут все будет видно только на практике. Отмена лимита необходима, если мы хотим, чтобы клубы вставали на самостоятельные финансовые ноги. Лимит тормозит коммерческое развитие клубов", - сказал он Sport 24.