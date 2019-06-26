Каракас заявил о предотвращении попытки госпереворота и покушения на Мадуро

В ходе состоявшейся в эту среду пресс-конференции министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что властями была предотвращена очередная попытка государственного переворота. Кроме того, Родригес обратил внимание прессы на то, что в распоряжении правительства имеются доказательства того, что на президента Николаса Мадуро готовилось покушение.

"У нас имеются видеозаписи, являющиеся доказательством передачи оружия и денег", - заявил Родригес на пресс-конференции.

Отдельно министр подчеркнул, что в планах заговорщиков был сначала захват складов с оружием, а затем военного аэропорта. Одной из их целей также являлось освобождение бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, находящегося под стражей.

В отношении планов по покушению на Мадуро, Родригес сообщил, что в этих целях была привлечена группа иностранных наемников.

"Было три боевые группы. "Сукре", "Ландер" и группа "Улисес". Целью группы "Сукре" был захват и убийство президента Мадуро", - заявил министр.