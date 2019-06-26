Новости

Российская авиабаза "Хмеймим" в Сирии была атакована дронами боевиков 22:18
Леонид Слуцкий не избран вице-президентом ПАСЕ 21:59
Новым генсекретарем Совета Европы избрана глава МИД Хорватии 21:44
Льготные кредиты бизнесу под 8,5 процента будут выдавать еще 22 банка 21:40
Эксперимент по маркировке духов начнется в РФ 1 июля 21:38
Каракас заявил о предотвращении попытки госпереворота и покушения на Мадуро 21:25
Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии 20:56
Российские военные специалисты вылетели из Венесуэлы домой 20:51
Путин поручил правительству утвердить стратегию развития электронной промышленности 20:40
МИД направил Международному трибуналу данные по ЧП в Керченском проливе 20:23
В Петербурге закрыли торговый центр в подвале 20:16
Россия уплатит взносы в ПАСЕ 19:55
В Подмосковье сокращается смертность от ДТП 19:38
Kia показала салон нового кроссовера Seltos 19:36
В Вене произошел взрыв в жилом доме 19:00
Курс грузинского лари упал второй день подряд 18:56
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград 18:56
Путин обсудил на Совбезе саммит G20 в Осаке 18:53
Президент США недоволен оборонным союзом с Японией 18:50
На МКАД в час пик произошла массовая авария с автобусом 18:36
В Кремле подтвердили участие Путина в церемонии закрытия II Евроигр 18:33
Медицинские вертолеты будут 24 часа дежурить у детбольницы в Москве 18:22
В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике" 18:11
В Анапе у пляжных фотографов изъяли африканского львенка 18:08
Грозная парочка: обновленные "Винторез" и "Вал" запустили в серию 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 21:25
Рубрика: В мире

Каракас заявил о предотвращении попытки госпереворота и покушения на Мадуро

Текст: Алексей Чуриков

В ходе состоявшейся в эту среду пресс-конференции министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что властями была предотвращена очередная попытка государственного переворота. Кроме того, Родригес обратил внимание прессы на то, что в распоряжении правительства имеются доказательства того, что на президента Николаса Мадуро готовилось покушение.

Российские военные специалисты вылетели из Венесуэлы домой
Нарышкин: В Венесуэле отрабатывается механизм проведения акций влияния

"У нас имеются видеозаписи, являющиеся доказательством передачи оружия и денег", - заявил Родригес на пресс-конференции.

Отдельно министр подчеркнул, что в планах заговорщиков был сначала захват складов с оружием, а затем военного аэропорта. Одной из их целей также являлось освобождение бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, находящегося под стражей.

В отношении планов по покушению на Мадуро, Родригес сообщил, что в этих целях была привлечена группа иностранных наемников.

"Было три боевые группы. "Сукре", "Ландер" и группа "Улисес". Целью группы "Сукре" был захват и убийство президента Мадуро", - заявил министр.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии
Россия уплатит взносы в ПАСЕ
В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике"
Проект нового регламента: автосалоны смогут ставить машины на учет
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси