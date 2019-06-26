Карпин: Новый лимит на легионеров? Плюсов особо не вижу

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал новый лимит на легионеров, который вступит в силу в Премьер-лиге с сезона 2020/21.

Напомним: обновленный лимит будет действовать по схеме "8+17". В заявке команды не может быть больше восьми иностранцев, при этом все они смогут находиться на поле одновременно.

Свое мнение Карпин, как и его коллеги из "Спартака" (Олег Кононов), ЦСКА (Виктор Гончаренко) и "Краснодара" (Мурад Мусаев), высказали на пресс-конференции, посвященной старту предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии, который пройдет с 26 июня по 4 июля.

Вопрос всем тренерам. Как вы оцените новый лимит?

Валерий Карпин: Само по себе слово лимит мне уже не нравится. Если честно, плюсов особо не вижу. Хотя мне уже не надо думать, могу ли я выставить кого-то из легионеров. Не смогу ошибиться с этим. Пожалуй, это единственный плюс.

Виктор Гончаренко: У нас в ЦСКА и так немного легионеров. И мы всегда очень ответственно подходим к выбору новичков. Сложно сказать, за мы или против нового лимита. Он принят, и исходя из этого нужно двигаться дальше.

Мурад Мусаев: Не вижу больших плюсов или минусов. Но новый лимит уже сейчас вносит некие коррективы. Через сезон у нас будет только восемь легионеров. Надеюсь, их качество будет высоким.

Олег Кононов: Теперь нам будет проще проводить замены. Это плюс. Но я считаю, что нужно заниматься своими футболистами. Сейчас их будет 18, и это хорошо.

Из остальных интересных ответов стоит отметить реплику Карпина на вопрос о возможном переходе в "Ростов" бывшего капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова.

"Как я отношусь к слухам о возможном появлении Глушакова? Никак. Говорят и говорят", - отметил Валерий Георгиевич. "И вообще почему я вам должен отвечать на вопрос, нужен мне Глушаков или нет? Я не буду этого делать".