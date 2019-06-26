Каршеринг закроет аккаунты клиентов-лихачей

Один из популярных сервисов краткосрочной аренды автомобилей "Делимобиль" принял решение мониторить и временно закрывать аккаунты клиентов, превышающих скоростной режим. Об этом говорится в официальном аккаунте компании в Twitter

"Чтобы на дорогах стало меньше аварий, скоро "Делимобиль" начнет мониторить и приостанавливать действие аккаунтов лихачей, которые часто и серьезно нарушают скоростной режим", - говорится в сообщении.

Ранее Госавтоинспекция выступила с инициативой создания единой базы данных о злостных нарушителях ПДД и водителях, которых раньше лишали прав. Доступ к ней получат и каршеринговые компании для проверки будущих клиентов.