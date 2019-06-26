В то же время сумма облигаций, номинированных в юанях, принадлежащих зарубежным структурам и находящихся под доверительным управлением Шанхайской клиринговой палаты, увеличилась до 268,96 миллиарда юаней (около 39 миллиардов долларов США). Общий объем облигаций этих двух типов достиг 1,89 триллиона юаней (около 273 миллиардов долларов США), благодаря чему Китай стал вторым по величине рынком облигаций в мире, уступив лишь США.

Согласно последним данным Китайского валютного торгового центра, в мае 2019 года 108 иностранных финансовых структур вышли на китайский рынок посредством покупки китайских облигаций. Объем сделок достиг 158,6 миллиарда юаней (около 23 миллиардов долларов США), а среднесуточный объем торгов превысил 7,6 миллиарда юаней (около 1,2 миллиарда долларов США). Инвесторы из разных стран мира активно вкладываются в китайские облигации, объемы чистых покупок в мае 2019 года составили 52,2 миллиарда юаней (около 7,6 миллиарда долларов США) и достигли рекордно высокого уровня.