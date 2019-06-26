Косачев назвал прозрачными выборы нового генсека Совета Европы

Процедура избрания нового руководителя Совета Европы (СЕ) была прозрачной и абсолютно легитимной, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Выборы были прозрачными, демократичными, а в силу участия всех без исключения делегаций, включая российскую, еще и абсолютно легитимными", - сказал он ТАСС, добавив, что Россия готова работать с вновь избранным главой СЕ.

В среду частники июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов избрали главой Совета Европы Марию Пейчинович-Бурчич, министра иностранных дел Хорватии. Она приступит к новым обязанностям 20 сентября 2019 года и сменит на этом посту норвежца Тернбьёрна Ягланда.

Ранее в среду Россия была восстановлена в своих полномочиях в ПАСЕ без всяких ограничений, несмотря на попытку ряда депутатов оспорить полномочия делегации РФ.