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26.06.2019 18:56
Рубрика: Экономика

Курс грузинского лари упал второй день подряд

Текст: Александр Проценко

Национальная валюта Грузии второй раз обновила исторический минимум, рухнув до 2,8470 за доллар - на 0,5% ниже утреннего курса. Накануне лари также побил антирекорд - официальный курс опустился до 2,79 лари за доллар.

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По данным агентства РИА Новости, грузинский лари начал обесцениваться на фоне вводимого Россией временного туристического эмбарго. Для Грузии потеря российских туристов будет серьезным экономическим ударом.

В 2018 году российский поток туристов в Грузию увеличился на 16% и превысил 1 млн человек. В нынешнем году он прогнозировался до полутора миллиона туристов, и общий доход республики мог составить до 1,5 млрд. долларов.

Кроме того, в Грузию уже пошли частные инвестиции из России: за прошлый год россияне приобрели в Грузии 17 106 объектов недвижимости - дома, квартиры, коммерческие помещения и здания. Причем, как утверждают эксперты, самую значительную долю покупателей составляют люди, которые купили недвижимость в целях получения дохода от сдачи в аренду на фоне растущего ежегодно потока туристов. Теперь этот совместный российско-грузинский бизнес может рухнуть.

Экономика Финансы Валютный рынок В мире экс-СССР Грузия
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