Курс грузинского лари упал второй день подряд

Национальная валюта Грузии второй раз обновила исторический минимум, рухнув до 2,8470 за доллар - на 0,5% ниже утреннего курса. Накануне лари также побил антирекорд - официальный курс опустился до 2,79 лари за доллар.

По данным агентства РИА Новости, грузинский лари начал обесцениваться на фоне вводимого Россией временного туристического эмбарго. Для Грузии потеря российских туристов будет серьезным экономическим ударом.

В 2018 году российский поток туристов в Грузию увеличился на 16% и превысил 1 млн человек. В нынешнем году он прогнозировался до полутора миллиона туристов, и общий доход республики мог составить до 1,5 млрд. долларов.

Кроме того, в Грузию уже пошли частные инвестиции из России: за прошлый год россияне приобрели в Грузии 17 106 объектов недвижимости - дома, квартиры, коммерческие помещения и здания. Причем, как утверждают эксперты, самую значительную долю покупателей составляют люди, которые купили недвижимость в целях получения дохода от сдачи в аренду на фоне растущего ежегодно потока туристов. Теперь этот совместный российско-грузинский бизнес может рухнуть.