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26.06.2019 21:40
Рубрика: Экономика

Льготные кредиты бизнесу под 8,5 процента будут выдавать еще 22 банка

Текст: Игорь Зубков

Минэкономразвития утвердило еще 22 банка для участия в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5% в рамках профильного нацпроекта.

"На этой неделе подвели итоги дополнительного отбора для включения в программу льготного кредитования МСП. К уполномоченным банкам присоединились еще 22. Теперь в программе участвует 91 организация. В прошлом году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 крупных банков, а в этом году в программу смогли включиться некрупные региональные банки, в том числе с базовой лицензией. Все они имеют опыт кредитования МСП", - отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин (цитата по сообщению пресс-службы министерства).

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

По программе заключено 2227 кредитных соглашений на 73,8 миллиарда рублей, сообщает министерство. Плановый объем выдачи льготных кредитов на 2019 год превышает 330 миллиардов рублей. В рамках программы федеральный бюджет субсидирует банкам недополученные в результате нерыночных ставок доходы.

Ранее Минэкономразвития расширило возможности получения таких кредитов: их минимальный размер снижен с 3 миллионов до 500 тысяч рублей; максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств повышен со 100 миллионов до 500 миллионов рублей; если кредит предназначен на инвестиционные цели в сфере туризма, его размер может составлять до 2 миллиардов рублей. Исключено ограничение для системно значимых банков по обязательной доле инвестиционных кредитов, что сдерживало выдачу льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

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