Льготные кредиты бизнесу под 8,5 процента будут выдавать еще 22 банка

Минэкономразвития утвердило еще 22 банка для участия в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5% в рамках профильного нацпроекта.

"На этой неделе подвели итоги дополнительного отбора для включения в программу льготного кредитования МСП. К уполномоченным банкам присоединились еще 22. Теперь в программе участвует 91 организация. В прошлом году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 крупных банков, а в этом году в программу смогли включиться некрупные региональные банки, в том числе с базовой лицензией. Все они имеют опыт кредитования МСП", - отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин (цитата по сообщению пресс-службы министерства).

По программе заключено 2227 кредитных соглашений на 73,8 миллиарда рублей, сообщает министерство. Плановый объем выдачи льготных кредитов на 2019 год превышает 330 миллиардов рублей. В рамках программы федеральный бюджет субсидирует банкам недополученные в результате нерыночных ставок доходы.

Ранее Минэкономразвития расширило возможности получения таких кредитов: их минимальный размер снижен с 3 миллионов до 500 тысяч рублей; максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств повышен со 100 миллионов до 500 миллионов рублей; если кредит предназначен на инвестиционные цели в сфере туризма, его размер может составлять до 2 миллиардов рублей. Исключено ограничение для системно значимых банков по обязательной доле инвестиционных кредитов, что сдерживало выдачу льготных кредитов на пополнение оборотных средств.