Лукашенко поздравил Зюганова с 75-летием

В Беларуси высоко ценят профессионализм и значительный личный вклад Геннадия Зюганова "в укрепление многоплановых белорусско-российских отношений". Об этом говорится в поздравлении в связи с 75-летием, которое 26 июня президент Александр Лукашенко направил руководителю фракции Компартии в Государственной думе, сообщает пресс-служба главы государства.

В приветственном адресе подчеркивается, что лидер коммунистов является "одним из ярких и наиболее известных политиков современной России. Благодаря вашей активной гражданской позиции и настойчивости Коммунистическая партия Российской Федерации на протяжении многих лет уверенно сохраняет свои авторитет и влияние", - говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил убеждение в том, что авторитетный политик "останется последовательным сторонником развития интеграционных процессов". Он пожелал Геннадию Зюганову доброго здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в достижении поставленных целей.