Мастерство атлетов СГ гарантирует лидерство на II Европейских играх

Неделей ярких спортивных открытий запомнятся последние дни июня на аренах II Европейских игр в белорусской столице. И хотя большинство атлетов из 50 стран проявляют завидные качества олимпийского мастерства, утверждают комментаторы, лидерская майка континентального турнира прочно закрепилась за командами Союзного государства.

На утреннем спортивном табло 26 июня их суммарный результат по итогам четырех дней уже не оставлял в этом никакого сомнения: 94 медали пополнили копилку российских и белорусских спортсменов. Сборная РФ завоевала накануне пять наград и продолжает лидировать в общекомандном зачете. У нее 53 медали, а у их партнеров и соперников одновременно из Синеокой 41 награда: 14 золотых, 9 серебряных, 18 бронзовых.

Команду борцов из России уже признали в Минске лучшей на турнире по дзюдо. Они завоевали восемь медалей в 15 весовых категориях - три золотые, три серебряные и две бронзовые. Кстати, белорусские атлеты стали во вторник обладателями трех наград II Европейских игр, причем все они - золотые, уточняет БЕЛТА.

Золото принес на алтарь национальной сборной опытный белорусский велогонщик Василий Кириенко, которому, констатируют обозреватели, не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Местная печать напоминает, что для него это уже второе золото Европейских игр. В Баку четыре года назад он тоже поднимался на высшую ступень пьедестала. "Понимал, что начинаю выступление слишком рано, основные конкуренты будут в заключительной группе. После финиша оставалось только ждать. Благо, время показал высокое, поэтому чувствовал себя уверенно", - рассказал журналистам спортсмен. Он выразил особую благодарность своей команде, которая готовила его к этим соревнованиям. "Мы вместе уже долгое время, и многое у нас получается, как показывает эта золотая медаль", - резонно заметил Кириенко.

Удачно подхватил лидерский почин велогонщика и дуэт батутистов. Анна Гончарова и Мария Махаринская в этот же день стали чемпионками в синхронных прыжках. Президент Беларуси уже поздравил членов национальной команды. "Ваше выступление завораживало грацией и слаженностью. Чисто, аккуратно и красиво исполненные элементы - результат напряженной работы под руководством опытных и талантливых тренеров", - говорится в поздравлении Лукашенко.

А счастливый итог золотого дня белорусской команды подвел Владислав Гончаров. Он завоевал медаль высшей пробы в индивидуальных прыжках. Отвечая на вопрос агентства, Владислав предположил, что программу, которую он подготовил вместе со своим тренером, наверняка оценят и сильнейшие соперники. "Думаю, у нас ее попробуют клонировать. Она по сравнению с комбинациями соперников имеет большую сложность - порядка восьми десятых балла, что для мужчин в батутах - весомый аргумент", - пояснил атлет.

Главные медальные надежды белорусских болельщиков в шестой день состязаний связаны с турниром по гребле на байдарках и каноэ, который состоится сегодня на гребном канале в Заславле. Белорусы, напоминают обозреватели, считаются одними из признанных фаворитов в этом виде спорта.

А борцовские схватки во Дворце спорта определят призеров в четырех весовых категориях по вольной борьбе. Два комплекта наград разыграют и мастера настольного тенниса - в одиночном разряде у женщин и мужчин. Лучники будут сражаться за медали на арене СОК "Олимпийский" в двух индивидуальных дисциплинах у женщин - в стрельбе из блочного и классического лука. Три комплекта наград предстоит разыграть и мастерам по пулевой стрельбе.

В нескольких видах спортивной программы, уточняет агентство, в среду продолжатся предварительные соревнования. На стадионе "Олимпийский", в частности, сборная Беларуси по пляжному футболу проведет второй поединок в квалификационной группе А против команды Португалии. А бадминтонисты уже с утра соревнуются на площадке Falcon club.

На ринге Дворца спорта "Уручье" ближе к середине дня продолжится боксерский турнир, а на арене стадиона "Динамо" будет дан старт полуфиналам легкоатлетических соревнований.