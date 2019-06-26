Настоящего семейного врача нужно готовить со студенческой скамьи, он должен уметь и роды принять, и прием других больных провести. Фото: Темир Сыдыкбеков

В Киргизии просят остановить реформу системы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) страны. Инициированные в конце прошлого года изменения сначала были восприняты семейными врачами позитивно. Тем более, что речь шла об ощутимом увеличении заработной платы. Однако, как оказалось, реформа привела к обратному результату.

Что обещали

Главными целями реформы ПМСП, стартовавшей осенью 2018-го, в минздраве КР объявили повышение потенциала системы и привлечение в нее новых - молодых - кадров. В республике сегодня не хватает около 3000 семейных врачей (СВ). Причин несколько, но главная - низкая заработная плата. В результате, по словам административного директора Ассоциации групп семейных врачей и медсестер Киргизии Суйумжан Мукеевой, почти у половины населения страны нет полноценной возможности воспользоваться услугами первичной медико-санитарной помощи.

В правительстве заверили: благодаря реформе заработная плата СВ вырастет в разы - до 30 тысяч сомов в месяц. Однако конечная сумма все-таки будет зависеть от самих врачей. Базовая ставка - 5000 сомов - останется без изменений, но к ней теперь плюсуются надбавки, которых тем больше, чем больше присваиваемых медику баллов.

Баллы, в свою очередь, присваиваются за выполнение так называемых индикаторов. Их около 10. Все они так или иначе касаются количества пациентов, посетивших врача, и выявленных болезней. В министерстве здравоохранения КР подчеркивали: "необходимо работать не со следствием, а с причиной, предупреждать заболевания. Сегодня на оказание первичной медико-санитарной помощи тратится в 2,5 раза меньше средств, чем на стационарное лечение. Должно быть наоборот".

Если же говорить языком цифр, то максимальный размер заработной платы семейного врача со стажем свыше пяти лет может составить около 25 тысяч сомов. Но это в том случае, если ему удастся набрать 100 баллов. На 30 тысяч сомов в месяц при том же самом условии может рассчитывать медик, имеющий высшую категорию и стаж работы более 30 лет. На 22 тысячи - молодой специалист.

Но почему же, несмотря на материальную привлекательность реформы, получилось так, что врачи теперь хотят ее остановить?

Смешанные приемы

Все дело в том, что параллельно с увеличением заработной платы начались и так называемые оптимизация поликлиник и переквалификация "узких" специалистов. Про второй процесс стоит поговорить отдельно и подробно, так как именно он и является причиной недовольства медиков.

Ранее в группах семейных врачей (ГСВ) работали несколько медиков - терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. Они оказывали услуги только по своим специальностям. Но когда началась реформа, от них потребовали вести так называемые смешанные приемы - принимать всех без исключения пациентов. Для этого каждому необходимо пройти дополнительные курсы обучения и стать "многостаночником".

По словам гинеколога Айсалкын Джунушалиевой, без переквалификации медикам не видать увеличения зарплаты.

- На повышение заработка могут рассчитывать только те, кто согласен участвовать в программе оптимизации, - рассказала она. - Но я, к примеру, по своей специальности работаю уже больше десяти лет. Теперь же должна переобучиться и принимать всех без исключения пациентов. Как за восемь месяцев я смогу получить те знания, которые терапевты получали за годы обучения? Как стану принимать детей, если по образованию не педиатр?

В министерстве здравоохранения КР тем временем отрицают, что медиков вынуждают переучиваться. Как рассказал директор объединенного центра семейной медицины Свердловского района Бишкека Памир Муратов, врачи добровольно переходят на смешанные приемы, так как те дают ощутимое материальное преимущество. "Но если "узкие" специалисты не хотят проходить переквалификацию, они продолжат работать по своим направлениям. Необходимо дать время врачам привыкнуть к новым правилам, и тогда они поймут, что такой подход лучше, чем то, что было раньше", - отметил он.

Поспешили

Между тем решение проблемы, которое устроило бы все стороны, есть. В этом уверены на кафедре семейной медицины постдипломного обучения Киргизской государственной медицинской академии (КГМА) КР. Главная ошибка, по мнению заведующего кафедрой, профессора Нурлана Бримкулова, - неверное воплощение в жизнь в целом правильной по задумке реформы.

- Все нужно делать не одним махом, а постепенно. Растянуть реализацию проекта на несколько лет и упор делать не на переучивание действующих врачей, а на подготовку в вузах новых специалистов. Они бы затем сменили медиков, многие из которых должны скоро выйти на пенсию. Возмущение людей можно понять. Стать "многостаночником" человеку, который вошел в специальность, "закрепился" в ней, очень тяжело, если не невозможно. Настоящего семейного врача нужно готовить со студенческой скамьи. Он должен уметь и роды принять, и прием других больных провести, - сказал корреспонденту "РГ" Нурлан Бримкулов.

По его словам, реформа проходит не так гладко еще и потому, что в городах республики принцип семейной медицины изначально был внедрен не до конца.

- К примеру, в Бишкеке есть группы семейных врачей. Но фактически в них работают "узкие" специалисты. Им сказали: переквалифицируетесь, будете вести смешанные приемы - поднимем зарплату. В регионах, в сельской местности такой проблемы нет, потому что медики там давно ведут те самые смешанные приемы. И вот они-то и начали получать зарплату с надбавками. А с их городскими коллегами вышла вот такая история, - объяснил завкафедрой.

В министерстве здравоохранения КР, насколько известно, отступать не собираются. Врачи, которые выступают против реформы, - тоже. Между тем в парламенте обвинили ведомство в том, что оно вынуждает медиков заниматься приписками. По мнению депутата Евгении Строковой, введение нового механизма оплаты труда семейных врачей на основании выполнения индикаторов дискредитирует всю сферу здравоохранения страны.

Мнение

Салима Сыдыкова, ассистент кафедры семейной медицины постдипломного обучения КГМА:

- Вопрос заработной платы семейных врачей в республике после объявленной реформы необходимо рассматривать под другим углом, нежели его рассматривают и обсуждают сейчас. Главное, я думаю, все-таки не те обещанные 30 тысяч сомов. В регионах, как уже было сказано, врачи такие деньги получают. Основная проблема - размер базового оклада. Он сейчас составляет всего 5000 сомов. И не увеличивается, хотя именно базовый оклад должен быть в несколько раз больше. Как выходят из положения врачи ГСВ в городах сегодня? Они друг друга вынуждены прикрывать, чтобы заработать баллы. Но обвинять их в том, что они делают что-то противозаконное, не стоит. Они свой хлеб не зря едят.

В чем главные проблемы реформы? Во-первых, как я уже сказала, базовый оклад. Во-вторых, все делается слишком быстро, в-третьих, недифференцированно. Получилось так, что положительные стороны изменений ощутили в основном врачи в регионах. Вот они довольны, почувствовали поддержку государства. А в городах медики возмущаются. Этот момент, на мой взгляд, необходимо учесть на будущее.