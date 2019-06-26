Минобороны: В СМИ готовится кампания против военного руководства

Министерство обороны России располагает информацией о готовящихся в СМИ масштабных кампаниях в отношении представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней. Об этом, выступая в среду на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия в рамках форума "Армия-2019", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на наши Вооруженные силы и на военное руководство будут только усиливаться. Так, в ближайшее время ожидаем усиления информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства страны", - рассказал генерал Конашенков.

По его словам, российское военное ведомство привержено исключительно честной и открытой работе. "Однако те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа", - пообещал военный.

При этом информационным нападкам подвержено не только военное руководство. "Есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров. Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации - в первую очередь персональной", - пояснил генерал.

По данным российских военных, агентство США по глобальным медиа вкладывает десятки миллионов долларов в год на дискредитацию российской политики в странах постсоветского пространства. Речь идет в том числе о Грузии, Молдавии, Украине.

"Эта правительственная организация с бюджетом не менее 800 млн долларов в год должна доносить так называемую правдивую информацию людям во всем мире, якобы в поддержку демократии и свободы. На самом же деле, одна из основных задач агентства по глобальным медиа - дискредитация российской политики среди населения России и бывших советских республик. На финансирование подконтрольных агентству ресурсов "Голос Америки" и "Радио Европы" только в странах СНГ ежегодно тратятся десятки миллионов долларов", - подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

Только на реализацию этих целей в России направляется более 14 млн долларов в год, в Грузии, Молдавии и на Украине - более 20 млн долларов.

В то же время многим молодым журналистам и блогерам, общественным активистам предоставляется возможность обучения в зарубежных учебных заведениях, прохождения там курсов и стажировок. "В некоторых случаях происходит их переманивание на свою сторону вплоть до предоставления вида на жительство в зарубежных государствах. Читатели же подчас даже не догадываются, что авторы этих публикаций постоянно живут и работают за границей", - рассказал генерал Конашенков.

Параллельно через дипломатические представительства в странах СНГ оказывается всевозможная помощь местным неправительственным организациям, осуществляется финансирование СМИ, которые называют себя независимыми, но продвигают исключительно западную позицию.

Представитель военного ведомства также рассказал о том, что число кибератак на информационные ресурсы Минобороны России увеличилось почти на 60 процентов за последние шесть лет. По его словам, количество атак ежегодно увеличивается в среднем на 12 процентов. "За шесть лет число попыток выведения из строя объектов критической информационной инфраструктуры выросло на 57 процентов. При этом за последние семь лет Минобороны отразило более 25 тысяч кибератак на свои информационные ресурсы", - отметил Конашенков.