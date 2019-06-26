Минсельхоз предложил разрешить наружную рекламу российских вин

Новости

Каршеринг закроет аккаунты клиентов-лихачей 17:40
В Петербурге туристов начнут возить по каналам "электрокаракатицы" 17:30
Авдеева взяла "серебро" Евроигр в стрельбе из лука 17:29
В Мордовии осудили убийцу, хранившего тело жертвы в подвале 17:28
Под Астраханью в трюме нефтяной баржи обнаружили тело шкипера 17:28
В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле 17:25
Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч рабочих мест 17:21
Ходовые испытания носителя "Посейдона" начнутся в апреле 2020 года 17:21
Велосипедистов в Денвере начнут наказывать за превышение скорости 17:19
Николь Кидман и Мерил Стрип сыграют в мюзикле Райана Мерфи "Выпускной" 17:13
Поражение цели ударным беспилотником "КУБ-БЛА" сняли на видео 17:12
Новый кроссовер Kia XCeed: маленький клиренс и отсутствие 4х4 17:01
В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха 16:56
В Петербурге на два месяца закроют участок КАД 16:53
Бари Алибасов доказал, что он не симулянт 16:53
Владимир Путин встретится с Терезой Мэй на G20 16:50
Gucci добавили в приложение AR-технологию для примерки кроссовок 16:49
Вологодские полицейские задержали дилера с 38 килограммами наркотиков 16:44
Вблизи озера Байкал смогут построить больницы и школы 16:37
Трамп: Китайская экономика утекает в трубу - сделка в их интересах 16:35
Сквер у театра исключен из списка мест строительства храма в Екатеринбурге 16:27
В Башкирии погрузчик протаранил стоявшую на обочине машину 16:27
Бабушка убьет инвестора: Кустурица решил снять фильм по Достоевскому 16:25
В Екатеринбурге возбудили дело о мошенничестве "Глобал Меда" 16:19
Совфед одобрил закон о выращивании мака в медицинских целях 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 17:19
Рубрика: Экономика

Бутылка лезет на стенку

Минсельхоз предложил разрешить наружную рекламу российских вин
Текст: Евгений Гайва, Ирина Невинная
Реклама российских вин на баннерах около винзаводов, торговых центров, аэропортов и отелей поможет продвинуть на рынке качественный продукт, считают в минсельхозе. Там готовят законопроект, смягчающий тотальный запрет на рекламу алкоголя, конкретные предложения направлены в профильные ведомства.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

"Практика размещения информации о винодельческой продукции на наружных рекламных конструкциях распространена во многих странах мира, - объясняет минсельхоз. - Использование данного механизма является одним из действенных способов оказания дополнительной поддержки в продвижении отечественного вина".

Рекламные баннеры у аэропортов и отелей укажут туристам, где найти хорошее местное вино
Burger King накажут за рекламные слоганы

Рекламировать будут только вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - то есть вина, произведенные из местного винограда. Поэтому реклама поможет поддержать отечественных виноградарей, заместить импорт виноматериалов и сформировать культуру потребления вина, считают в минсельхозе.

У виноделов эти инициативы, естественно, встречают самую горячую поддержку. "Если мы это сделаем, больше россиян узнают о российском вине", - уверен президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Речь идет об элементарном разрешении информировать туристов, куда им ехать, чтобы что-то узнать. Так что нововведения помогут развивать гастрономический туризм, добавляет он.

Все билборды Севастополя оказались вне закона

Но на пути таких, казалось бы, благих намерений может встать минздрав. Реклама алкоголя входит в противоречие с антиалкогольной кампанией. В минздраве "Российской газете" сообщили, что инициатива в министерство пока не поступила. "В случае поступления она будет рассмотрена в установленном порядке", - ответили в пресс-службе ведомства. В то же время министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем интервью "Российской газете" отмечала, что тотальный запрет на употребление алкоголя вряд ли возможен, нужно вести речь о воспитании культуры пития.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия продлила продовольственное эмбарго
Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Видео: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси