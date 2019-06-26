Минсельхоз предложил разрешить наружную рекламу российских вин

Реклама российских вин на баннерах около винзаводов, торговых центров, аэропортов и отелей поможет продвинуть на рынке качественный продукт, считают в минсельхозе. Там готовят законопроект, смягчающий тотальный запрет на рекламу алкоголя, конкретные предложения направлены в профильные ведомства.

"Практика размещения информации о винодельческой продукции на наружных рекламных конструкциях распространена во многих странах мира, - объясняет минсельхоз. - Использование данного механизма является одним из действенных способов оказания дополнительной поддержки в продвижении отечественного вина".

Рекламные баннеры у аэропортов и отелей укажут туристам, где найти хорошее местное вино

Рекламировать будут только вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - то есть вина, произведенные из местного винограда. Поэтому реклама поможет поддержать отечественных виноградарей, заместить импорт виноматериалов и сформировать культуру потребления вина, считают в минсельхозе.

У виноделов эти инициативы, естественно, встречают самую горячую поддержку. "Если мы это сделаем, больше россиян узнают о российском вине", - уверен президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Речь идет об элементарном разрешении информировать туристов, куда им ехать, чтобы что-то узнать. Так что нововведения помогут развивать гастрономический туризм, добавляет он.

Но на пути таких, казалось бы, благих намерений может встать минздрав. Реклама алкоголя входит в противоречие с антиалкогольной кампанией. В минздраве "Российской газете" сообщили, что инициатива в министерство пока не поступила. "В случае поступления она будет рассмотрена в установленном порядке", - ответили в пресс-службе ведомства. В то же время министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем интервью "Российской газете" отмечала, что тотальный запрет на употребление алкоголя вряд ли возможен, нужно вести речь о воспитании культуры пития.