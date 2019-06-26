Минстрой рассказал про митингующего у дверей ведомства

В СМИ появилась информация о том, что аудиенции с главой Минстроя Владимиром Якушевым потребовал мужчина, который пришел к зданию ведомства.

"У здания Минстроя, действительно, внештатная ситуация. Все под контролем правоохранительных органов и пожарно-спасательных служб", - рассказали в пресс-службе.

"Предварительная версия была, что это обманутый дольщик, но она не подтвердилась".

"Он сельский житель Рязанской области, требует снять запрет на строительство его индивидуального жилого дома", - добавили в ведомстве.

Наличие запрета может быть связано с ранее установленными охранными зонами Есенинских мест. Мужчина был задержан.

"РГ" следит за развитием событий.