Митрополит Хризостом: Сербы не намерены преклоняться перед США и НАТО

На Балканах коллективный Запад вновь прибегает к насилию в отношении сербского народа, требуя от него преклониться перед НАТО и США и отказаться от России. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал митрополит Дабробосанский Хризостом.

На состоявшемся в мае Архиерейском Соборе Сербской Православной Церкви (СПЦ) было принято заявление, в соответствии с которым "Косово и Метохия представляет составную часть суверенной территории Республики Сербии и таковым определяется в Конституции Сербии и Резолюции №1244 Совета Безопасности ООН". При этом некоторые политики активно проталкивают идею "разграничения" территории с Приштиной. Есть ли реальные перспективы у подобного решения? Не является ли оно поспешным и опасным на фоне все чаще обозначаемых планов по созданию "Великой Албании"?

Митрополит Хризостом: Сербская Православная Церковь посредством своего наивысшего органа - Святого Архиерейского Собора в 2019 году подтвердила в очередной раз свою позицию по вопросу Косово и Метохии (КиМ): КиМ - это составная часть Республики Сербии, что отражено в Конституции Сербии и Резолюции Совбеза ООН № 1244. Верю, что наша Церковь отражает сознание и совесть сербского народа в отношении КиМ. Церковь не занимается политикой, но имеет позицию, духовно и национально поддержанную, когда дело касается КиМ.

В настоящий момент я не вижу решения косовского вопроса, кроме как в рамках резолюции ООН №1244. Косово и Метохия - это составная часть Республики Сербии, находящаяся в данный момент под международным управлением. Мы требуем полного уважения к решениям ООН. Косово и Метохия - это сердце сербского народа. Косово - это не только территория, это символ наших моральных ценностей, сосредоточенных на этой сербской земле. И как Святая земля - земля отцов и праотцов, которая свята и неотделима для еврейского народа, так и наше КиМ - Святая сербская земля наших святых отцов и праотцов.

Спустя 20 лет с момента агрессии стран НАТО в отношении Союзной Республики Югославии (СРЮ) в Москве, Белграде и Баня-Луке вспоминают о сплочении в те трагические дни Русской и Сербской Православных Церквей. При этом США не прекращает свою экспансию на Балканы, продолжая распространять свои выдумки о негативном влиянии РФ в регионе. Какова, на Ваш взгляд, историческая роль России на Балканах? Смогут ли сербы забыть причиненную им Западом боль?

Митрополит Хризостом: Мы всегда воспринимали Россию как нашу мать. Когда она находилась в лучах славы и обладала мощью, то мы были самыми счастливыми и гордыми за нашу "мать Россию". И, Слава Богу, Россия воскресла и сегодня мы счастливы и радостны. Еще во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах, а также входе событий в Сербской Краине, Русская Православная Церковь и ее глава - Патриарх Алексий II - поддержали СПЦ и сербский народ. Предстоятель РПЦ посещал тогда Сараево, Белград, Подгорицу и другие места, разделяя с нами грусть, тяготы войны и неправды. Мы воспринимали его как отца и брата, что придавало нам сил и храбрости. Как говорится, друг познается в беде. Это жизненный и исторический опыт. Мы в те трагические дни РПЦ, Греческую, Кипрскую и другие православные Церкви ощущали истинными друзьями.

Воистину, сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Голландии, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к нашему народу.

Только от России и ее политики на Балканах будет зависеть дальнейшая судьба Сербии в регионе. При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России.

Вашингтон и Брюссель уже не скрывают своих намерений по втягиванию Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО вопреки воле сербского народа. Какова позиция СПЦ по данному вопросу? Поддерживает ли Церковь сербских политических лидеров в противостоянии с Западом и навязываемыми извне решениями?

Митрополит Хризостом: Верю, что политическое руководство Республики Сербской и представители сербов в органах власти БиГ продолжат противодействовать сближению с НАТО. Моральное право сербского народа сказать "Нет" НАТО, поскольку альянс сбрасывал бомбы на сербов как в БиГ, так и в Сербии и Черногории. Церковь, как институт, не занимается подобными вопросами, и у нее отсутствует официальная позиция по этой теме, но мы - священнослужители в наших епархиях в Боснии вместе с народом, пережившим трагические последствия натовских бомбардировок, имеем право и обязаны сказать то, что думаем по этому поводу. Учитывая и мой личный опыт в 1995 году, говорю, что мы категорически выступаем против присоединения к НАТО, а также против рассмотрения данного вопроса.