Новости

ФРГ заинтересовалась российским Единым государственным реестром недвижимости 11:46
Джордж Клуни снимет постапокалипсис-триллер для Netflix 11:45
Уроженца Ингушетии приговорили к 18 годам колонии за терроризм 11:42
В Курске завели дело на стрелявшего при детях полицейского 11:36
Обновленный Audi Q7 стал доступной версией флагманского Q8 11:35
Жительницу Зауралья оштрафовали за брошенных на сутки младенцев 11:33
В Новосибирске "скорая" с тяжелобольным пациентом попала в ДТП 11:31
Роскомнадзор начал сбор данных для закона об устойчивом Рунете 11:24
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту 11:17
В Саратове ФСБ предотвратила подготовку теракта 11:12
Можно ли вымыть автомобиль на полном ходу 11:09
В Петербурге церковь Святого Владимира признали памятником 11:08
Джордж Мартин оценил сериал "Чернобыль" 11:01
Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google 11:00
Сможете ли вы отличить работы Моне от картин Мане - тест "РГ" 11:00
В Крыму два десантника утонули во время учений 10:55
Лукашенко поздравил Зюганова с 75-летием 10:51
СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре 10:46
На Черном море пройдут американо-украинские военные учения 10:44
Умер актер и режиссер Валерий Харченко 10:41
Двоих жителей Башкирии осудили за создание террористической ячейки 10:29
В Крыму электроэнергия с 1 июля 2019 подорожает на 7,7 процента 10:25
В России появился еще один бюджетный кроссовер 10:24
Мастерство атлетов СГ гарантирует лидерство на II Европейских играх 10:23
Выпуск в море спасенных из "китовой тюрьмы" косаток снова перенесли 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
Забудьте об излучении. В смартфонах обнаружили новую опасность
Забудьте об излучении. В смартфонах обнаружили новую опасность
26.06.2019 11:00
Рубрика: Культура

Вечный вопрос: Моне или Мане?

Текст: Лада Элькина

Человеку, который совершает первые шаги в познании искусства, достаточно трудно определить в чем же разница двух французских художников ХХ века, которые мало того что жили в одном городе, творили в одно время, да ещё и являлись хорошими друзьями.

Фото: РИА Новости
Викторина: Хорошо ли вы знаете Ивана Крылова?

Честно говоря, хорошо, если человек вообще знает, что это два разных художника. Бывали случаи, когда даже современники умудрялись перепутать их работы.

Во время первого появления на публике Клода Моне на Парижском салоне 1865 года, к более известному художнику Эдуарду Мане подходили с похвалой "его" пейзажей, чему он был сильно удивлён, так как главной темой его работ всегда являлись люди.

Пройдите наш тест и разберитесь, настолько ли похожи работы этих двух художников, как их фамилии и внешность. Желаем удачи!

Культура Арт Живопись Выскажи мнение
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия примет меры военного характера в ответ на угрозы НАТО по ДРСМД
Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ
Сахалинского экс-губернатора отправили в колонию Хабаровского края
Стоимость нефти Brent повысилась до 66 долларов за баррель
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси