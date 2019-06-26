Человеку, который совершает первые шаги в познании искусства, достаточно трудно определить в чем же разница двух французских художников ХХ века, которые мало того что жили в одном городе, творили в одно время, да ещё и являлись хорошими друзьями.

Честно говоря, хорошо, если человек вообще знает, что это два разных художника. Бывали случаи, когда даже современники умудрялись перепутать их работы.

Во время первого появления на публике Клода Моне на Парижском салоне 1865 года, к более известному художнику Эдуарду Мане подходили с похвалой "его" пейзажей, чему он был сильно удивлён, так как главной темой его работ всегда являлись люди.

Пройдите наш тест и разберитесь, настолько ли похожи работы этих двух художников, как их фамилии и внешность. Желаем удачи!