Александр Москаленко о перспективах батутистов

В Минске российские батутисты ставили перед собой задачу защитить титулы, завоеванные в Баку-2015, но явно не добрали медалей. Вместо четырех золотых в нашей копилке "серебро" Михаила Мельника в индивидуальных соревнованиях и "бронза" Яны Павловой и Ирины Кундиус в синхроне.

Обидная ситуация произошла с Павловой. Двукратная чемпионка Игр-2015 была первой по итогам квалификации в личном турнире, но "перегорела" в финале и заняла лишь шестое место. Уже выиграв "бронзу", спортсменка призналась, что после неудачи были и слезы, и разочарование, но пообещала снова быть в лидерах.

Стоит ли беспокоиться о состоянии команды в преддверии Олимпиады-2020? Первый олимпийский чемпион в прыжках на батуте Александр Москаленко, который также приезжал в столицу Беларуси, успокоил всех тех, кто следит за состязаниями в Минске.

Шаг назад? Или просто заминка на пути к Олимпиаде?

Александр Москаленко: Не склонен драматизировать. Конечно, мы хотим выигрывать все и всегда. Но так не бывает. Кроме того, нужно четко понимать и отдавать себе отчет в том, что в конце ноября - начале декабря в Токио пройдет чемпионат мира, который является отбором на Олимпийские игры. При всем том, что Европейские игры - мощное, серьезное спортивное мероприятие, Олимпиада по статусу стоит выше. Возможность побороться за место на Олимпе - миссия более важная и почетная. Я не разговаривал с тренерским штабом, чтобы понять, какая идет модель подготовки и какое место в этом графике занимает то или иное соревнование. Однако не исключаю, что у сборной есть план подготовки именно к чемпионату мира.

"Если неправильно становишься на батут, то он тебя выбивает"

Что произошло с Павловой?

Александр Москаленко: С точки зрения техники она неестественно рано открылась. Но я не знаю всех нюансов. Может, это техническая ошибка. А может, наработка на будущее. Сейчас что-то не получилось, но она позволит скакнуть на более высокие места на чемпионате мира и Олимпиаде. Не могу сказать. Но технически Яна не удержала батут. Если неправильно на него становишься, он выбивает. Что и произошло.

Свое первое "золото" вы завоевали на чемпионате мира в 1990 году. С тех пор ваш вид спорта сильно изменился?

Александр Москаленко: Изменения есть. Например, добавилось количество тройных сальто. Но отчасти не потому, что мы были хуже, а новое поколение лучше. Немножко изменились сами батуты. Сейчас появилась сетка ultimate. За счет снижения парусности она добавила высоты - 1,5-2 метров, а значит, и возможности вращаться. Спектр набора элементов стал шире. Этим начали пользоваться девочки. Некоторые делают такие комбинации, которые в наше время выполняли юноши.

Соскучились по большим победам наших батутистов?

Александр Москаленко: Соскучился, правда. А по существу отвечу так. Буквально пару месяцев назад в Минске проходил этап Кубка мира, где выступали все сильнейшие спортсмены. Михаил Мельник был первым, Андрей Юдин - вторым. А олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров - третьим. Яна Павлова выиграла "серебро". Это говорит о том, что все наши ребята находятся в первой пятерке мировой элиты. Сейчас еще травмирован Дима Ушаков. Но уверен, он не сказал своего последнего слова. Все зависит от состояния здоровья в конкретный день, сопутствующих факторов. А потенциально - по возможностям, по запасу прочности, сложности, высоте, силе - россияне способны бороться за самые высокие места. И они это доказывают.