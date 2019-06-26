На Черном море пройдут американо-украинские военные учения

По сообщению Государственной пограничной службы Украины, 1 июля в Одессе начнутся американо-украинские военные "Морской бриз - 2019".

Как отмечается на сайте ведомства, в этом году участники учений впервые будут "отрабатывать речной элемент", в попытке обеспечить безопасное сопровождение судов через устье реки Дунай к Черному морю. В этой части учений предполагается участие военнослужащих из Румынии.

Грузия также примет участие в учениях. Ожидается, что в порт Одессы прибудет несколько грузинских катеров береговой охраны, которые поучаствуют в совместных с украинцами тренировках.

Также запланированы артиллерийские стрельбы и высадки досмотровых групп. Кроме того, будут проведены водолазные тренинги и учеба для совершенствования взаимодействия спецподразделений.