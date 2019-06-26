На карту Киева вернули Ватутина и Москву

Во вторник Окружной административный суд Киева отменил решение городского парламента, Киевсовета, о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича, вернув им старые названия. Постановление суда вызвало острую реакцию у националистов, сохраняющих властные высоты, и в том числе у городского головы Виталия Кличко, пообещавшего снова вернуть на карту города имена военных преступников и коллаборационистов.

Текст и мотивировочная часть судебного решения пока не опубликованы, но сама история с переименованием достаточно известная. Еще в 2016 году директор Украинского института национальной памяти - органа исполнительной власти со специальным статусом - Владимир Вятрович выступил с инициативой переименовать проспекты Московский и Ватутина в рамках реализации им же написанного скандального закона о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и нацистского режимов"). То, что имена освободителей Украины от нацизма этим же законом защищены от переименования, и тем более не попадают под декоммунизацию топонимы, пошедшие от географических названий, Вятровича не смутило.

Он и его единомышленники из фракций "Свобода" и "Самопомощь" в киевском горсовете пошли другим путем: инициировали рассмотрение вопроса в комитетах и комиссиях Киевсовета и, получив одобрение, объявили "общественное обсуждение", выразившееся в электронном голосовании на сайте столичной мэрии. Результаты голосования были явно подтасованы, но в тот момент - наивысшего русофобского угара и самоуправства в украинской политике - пересмотрены не были, а претензии и объективные доказательства обмана от противников переименования остались без рассмотрения. Также как и многочисленные электронные петиции киевлян против переименования, набравшие больше голосов, чем было подано за. В итоге в июле 2016 года киевские депутаты, избранные после государственного переворота, проголосовали за переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, и мэр Кличко подписал это постановление вопреки настоятельной просьбе не делать этого со стороны парламента Израиля и польских политиков.

В июне 2017 года Киевсовет точно так же проголосовал за переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича, однако до фактической смены вывесок так и не дошло: через две недели Окружной административный суд приостановил переименование, и проспект Ватутина до сих пор остается на карте, хотя и в неком подзаконном, промежуточном состоянии.

Проспект Ватутина до сих пор остается на карте Киева, хотя и в неком подзаконном, промежуточном состоянии

Последнее произошло благодаря экс-депутату Верховной рады Ирине Бережной - блестящий юрист, именно она оспорила в судах этот пароксизм "патриотизма", упирая на несоответствие решения депутатов закону и несоблюдение процедуры переименования. К сожалению, через два месяца после юридической победы молодая женщина погибла в автокатастрофе. Но ее дело продолжает мать, Елена Бережная, немало пострадавшая от новых властей - аресты, обыски офиса и иные провокации сопровождают сегодня ее жизнь. Свежее решение Окружного суда об отмене обоих переименований - уже ее заслуга. Само решение стало возможным не только благодаря безукоризненной юридической аргументации, но и снижению давления на суды после проигрыша Порошенко на выборах.

Впрочем, оптимизм от решения суда испытывать преждевременно: Кличко уже заявил, что "реванша не будет", объявил о подготовке апелляции и обещал на ближайшей пленарной сессии "по процедуре еще раз принять решение о соответствующем переименовании советских проспектов". Внук женщины, чья семья погибла в Холокосте, сын советского военного давно "окрасил себя в те цвета, в которые окрасил", то есть в нацистские красный и черный. Учитывая, что ни Вятрович, ни националисты из Киевсовета никуда не делись, бороться за свои символы они будут до последнего.

Случай с проспектами Московским и Ватутина не стоит в одном логическом ряду с недавним возвращением исторического названия проспекту Жукова в Харькове. В городе, куда более "сепаратистском", чем столица, за обратное переименование проголосовали местные депутаты, да и то, как констатируют наблюдатели - больше в рамках предвыборной кампании мэра города Геннадия Кернеса, поскольку вернуть маршала Победы в городскую топонимику они решились спустя только три года после того, как покорно согласились его "декоммунизировать".

Не исключено также, что резонансное решение Окружного суда может быть использовано украинскими националистами как предлог для эскалации обстановки перед выборами по примеру того, как кресло спикера стало толчком для дестабилизации Грузии.