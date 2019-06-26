На конкурсе Чайковского в Петербурге у виолончелистов начался третий тур

Финал Конкурса Чайковского виолончелисты играют в Большом зале Петербургской филармонии. Конкурсанты выступают с Заслуженным коллективом России с дирижером Николаем Алексеевым. Помимо обязательных в III туре "Вариаций на тему рококо" Петра Чайковского каждый из солистов должен сыграть виолончельный концерт с оркестром по собственному выбору.

Выступление в первый день третьего тура виолончелистки Сеньи Руммукайнен из Финляндии нельзя назвать удачным. Обнаружились проблемы, которые не были слышны в комфортной акустике Малого зала. Очень ровно игравшая на предыдущих турах (без провалов, но и без потрясений) финская виолончелистка как-то потерялась в этом большом зале с мощным оркестром за спиной. Звук виолончели "поблек" и было ощущение, что она играет с сурдиной. Казалось, что в симфонический оркестр посадили барочную виолончель. Для некоторых моментов стилизации в вариациях рококо это звучало даже стильно, но не хватило насыщенности мелодии в лирических моментах, а тем более в драматических. Там же, где оркестр вступал на форте или тутти, и солисту требуются мускулы и сила, солистка просто пропадала. Хотя, в целом, свое выступление Сенья Руммукайнен вела исполнительски уверенно, она - второй виолончелист Хельсинкского филармонического оркестра и внутри оркестра чувствует себя комфортно.

Вторым выступал самый юный участник конкурса в виолончельной номинации - Чен Ибай из Китая. Его инструмент звучал более ярко и выразительно. Музыкант очень эмоциональный, хорошо владеет артикуляцией, и его виолончель может разговаривать (хотя длительности дыхания и насыщенности в мелодиях, как С. Прокофьева, так и П.И. Чайковского, не всегда хватало), очень проникновенен в лирических эпизодах и умеет держать напряжение в драматических. Судя по выбору Симфонии-концерта для виолончели с оркестром С. Прокофьева, 17-летний Чен Ибай имеет амбициозность солиста и смелость (или, наоборот, - недостаточное понимание серьезности и масштаба сочинения), чтобы отважиться на исполнение этого произведения зрелого композитора, тем более, как рассказал сам музыкант, выученного к конкурсу. Моменты, где есть ирония и сарказм (в финале, где цитата из популярной песни одного из гонителей Прокофьева В. Захарова "И кто его знает, чего он моргает…", изложена пародийно, намеренно фальшиво у оркестра), юный музыкант не понял.

Сегодня вечером в Большом зале филармонии будет играть единственная представительница России в финале - Анастасия Кобекина и колумбийский виолончелист Сантьяго Каньон-Валенсиа.

Прямая речь

Сенья Руммукайнен (Финляндия), финалистка

Вы идете первым номером во всех турах, это оказался счастливый билет? Ждали ли, что пройдете в финал?

Сенья Руммукайнен: Да, этот номер оказался счастливым. С одной стороны играть первой - удобно - до тебя еще никто еще не выступал, не с кем сравнить, но здесь столько потрясающих виолончелистов, что даже если я сыграла хорошо со своей собственной точки зрения, на конкурсе такого уровня это ничего не значит. Я не ожидала, что пройду в финал, и была счастлива. Прекрасно, что такая возможность появилась у меня и что сегодня я здесь.

Как вы слышите свою виолончель внутри оркестра? Какие ощущения выступать в этом зале?

Сенья Руммукайнен: Мне комфортно. Ощущения от игры в этом зале и с этим оркестром замечательные. Концерт Дворжака очень симфоничен, и чувствовать себя вместе с оркестром единым целым - особенное чувство. Вначале я, конечно, нервничала немного, но атмосфера добрая и волнение уступило место воодушевлению. Концерт Дворжака много раз играла с оркестром, так что опыта достаточно.

Чен Ибай (Китай), финалист:

- Я чувствую себя исключительно счастливым в том, что я попал в финал. И я сегодня постарался сделать лучшее, что я могу, я получал наслаждение от игры. Да, третий тур в большом зале с оркестром - самый сложный. Я еще очень молод и, конечно, для меня вызов играть такие сочинения, как этот концерт Прокофьева, но мне хочется играть новый репертуар и ставить себе новые задачи. Это новое сочинение в моем репертуаре, можно сказать, что я выучил этот концерт к конкурсу и я играю его с оркестром второй раз в жизни.