На "Славянском базаре в Витебске" Надежда Кадышева даст сольный концерт

Среди самых желанных исполнителей на "Славянском базаре в Витебске" - народная артистка РФ, солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева.

Надежда Никитична, что вас привлекает на "Славянском базаре в Витебске"?

Надежда Кадышева: Как-то мне предложили спеть с итальянцем Аль Бано песню "Течет река". Интересно получилось. "Славянский базар в Витебске" способствует диалогу народов, открывает двери молодым талантливым исполнителям. Мы любим приезжать в Витебск, здесь нас всегда тепло встречают, даже номер в гостинице уже есть любимый...

А когда вы спели свою первую песню?

Надежда Кадышева: Это длинная история. Я родилась в простой семье: отец работал мастером на железной дороге, мама - домохозяйка. Она умерла, когда мне было десять лет. Вскоре отец женился, и в дом пришла мачеха, которая привела с собой своих детей. Она была классической мачехой. Всегда всем была недовольна. Старшая сестра уехала в город и устроилась на завод. Другую, Марию, отправили к родственникам на север, а меня и Любу определили в школу-интернат в Бугульме. Отец в письмах обращался к нам на "вы", иногда присылал тайком немного денег. Интернат был кадетским, директор прошел войну, учителя были строгие, но справедливые. Однажды на конкурсе строевой песни я спела "Орленка" Виктора Белого, с этого все и началось...

Характер и в детстве был боевой?

Надежда Кадышева: Еще какой боевой! В 14 лет решительно сказала, что уезжаю учиться в Москву на артистку. Уехала к старшей сестре, но не поступила, пошла работать на ткацкую фабрику "Красная Поляна". Мастер цеха часто могла видеть: станки стоят, а я пою с челноком вместо микрофона. Потом решила поступать в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, но неудачно. Тогда пришла на подготовительные курсы в класс Николая Михайловича Тарасенко. И на следующий год поступила.

Муж написал музыку к большинству любимых народом песен - "Широка река", "Всё уже когда-то было", "Вхожу в любовь" и "Когда-нибудь"...

А как познакомились с мужем?

Надежда Кадышева: В нашем общежитии находились и студенты института имени Гнесиных, там и познакомилась со своим будущим мужем Александром Костюком, студентом Гнесинки. Сохла я по нему четыре года. Чтобы быть вместе с Сашей, перешла учиться в Гнесинку в класс профессора Нины Константиновны Мешко. В 1983 году Александр после окончания института предложил поехать познакомиться с его родными. Родные ответили: "Тебе жить - тебе и решать". Тогда Александр сказал мне: "Спой!" Я спела - и была принята в семью. Через год родился сын Гриша.

Кто автор ваших песен?

Надежда Кадышева: Александр Костюк написал музыку к большинству любимых народом песен - "Широка река", "Всё уже когда-то было", "Вхожу в любовь" и "Когда-нибудь"...

Кто у вас главный?

Надежда Кадышева: Есть поговорка: муж - голова, а жена - шея. Руководим вдвоем.

Но костюмы, наверное, все-таки ваша забота?

Надежда Кадышева: Костюмы у меня красивые, богатые, хотя в повседневной жизни одеваюсь просто. Ни один свой костюм не отдала и не продала. Хотя желающие их купить находились и в Америке, и в Европе. К костюмам всегда относилась с трепетом. Сейчас создают их и молодые художники, и маститые, но обязательно под моим руководством. Сейчас их у меня около двухсот.

Какие песни вам больше нравятся?

Надежда Кадышева: Каждая, как ребенок, каждая выстрадана.

А у мужа?

Надежда Кадышева: "По Дону гуляет казак молодой". У него казачья натура.

В чем, по-вашему, секрет супружеского счастья?

Надежда Кадышева: Надо уважать друг друга и доверять. Мы дышим одним воздухом. В 1992 году повенчались.

Есть любимое место в доме?

Надежда Кадышева: Кухня.

А фирменное блюдо?

Надежда Кадышева: Пельмени от Кадышевой. Кто хоть раз был у нас в гостях, в восторге.

На сцене вы обращаетесь к мужу по имени-отчеству.

Надежда Кадышева: А как же иначе? На работе зову Александром Григорьевичем. У нас коллектив молодежный.