На Украине появится тысяча гривен

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о наведении порядка на рынке наличности.

На новой украинской купюре будет изображен лауреат Сталинской премии академик Владимир Вернадский. Фото: НБУ

Из оборота будут изъяты монеты 1, 2 и 5 копеек, введена монета 5 гривен, и главное новшество - с октября в оборот поступит банкнота в 1 тысячу гривен. До этого самой дорогой была купюра в 500 гривен. На тысячегривневой бумажке будет изображен академик Владимир Вернадский, родившийся в Санкт-Петербурге и умерший в Москве великий русский и советский ученый, мыслитель, лауреат Сталинской премии. Все его заслуги перед Украиной сводятся к кратковременному - менее трех лет - президентству в Украинской академии наук, учрежденной в 1918 году гетманом Скоропадским. Выбор такой спорной, с точки зрения украинского патриотического мифа, фигуры, можно объяснить только отсутствием в ней личностей сопоставимого масштаба. Но в НБУ такой дефицит объяснили желанием не столько отдать дань истории, сколько показать "современные ценности украинцев".

Впрочем, как отмечают местные эксперты, введение новой банкноты говорит скорее об отсутствии у них ценностей, в данном случае - материальных, и является отражением рекордной инфляции и обесценивания гривны. Еще пять лет назад купюра в 500 гривен соответствовала примерно 60 долларам, а 1000 гривен сегодня - всего 40 долларов. И это обесценивание, по предсказаниям украинских и зарубежных экономистов, продолжится: к началу 2020 года, по их расчетам, банкнота с Вернадским будет соответствовать 30 долларам. И это при средней зарплате в 140 долларов. Критики инициативы НБУ говорят, что тысячная купюра только подорвет доверие населения к гривне и усилит инфляционные ожидания. Впрочем, найдутся и те, кому новый номинал действительно пригодится: "Кому-то будет проще носить и получать взятки", - грустно шутят украинцы в соцсетях.