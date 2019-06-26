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26.06.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Назван предельный уровень укрепления рубля

Текст: Роман Маркелов
Российская валюта во вторник снова закончила торги возле 63 рублей за доллар на фоне ослабления "американца" из-за мягких сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США и прошедшего пика налогового периода.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ослабление доллара естественным образом продолжит оказывать поддержку рублю, но потенциал укрепления российской валюты во втором полугодии выглядит ограниченным, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Во-первых, в большинстве рублевых активов сохраняется премия за санкционный риск, который инвесторы сейчас предпочитают игнорировать, отмечает эксперт.

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Во-вторых, аналогичная премия будет присутствовать в рубле, как и в других валютах стран с развивающимися рынками, и формироваться на основе рыночной тревожности за рост мировой экономики в условиях торгового конфликта США и Китая.

Даже если на саммите "Большой двадцатки" Штатам и Поднебесной удастся вернуться в плоскость переговоров по торговым вопросам, то вряд ли стоит ожидать ускоренного разрешения разногласий, говорит Покатович. В этой связи пока можно предположить сохранение данной премии в рубле в среднесрочной перспективе, полагает он.

Неопределенность исхода переговоров между США и Китаем крайне высока, нельзя исключать и сценарий с эскалацией конфликта, подчеркивают аналитики "Нордеа-банка" Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Реализация такого риска вполне может вернуть рубль выше отметок 63 и 72 в паре с долларом и евро соответственно, указывают они.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Также во второй половине лета рубль может испытать давление со стороны увеличивавшегося оттока капитала в рамках дивидендных выплат, а также сезонного ослабления профицита (и возможного появления дефицита) счета текущих операций, не исключает Покатович.

По его мнению, сейчас уровень 61,5-62 рубля за доллар можно считать предельным потенциалом укрепления российской валюты в этом году.

В конце лета Покатович ожидает курс в диапазоне 63-66 рублей за доллар, а к концу года - в диапазоне 64-67 рублей за доллар.

Эти прогнозы справедливы при консервативном сценарии развития событий на мировых рынках в этом году, который включает умеренную мягкость ФРС, не предполагающую снижение ставки более чем на 0,25 процентных пункта, сохранение напряженности в отношениях США и Китая, а также условной неизменности уровня санкционного давления на Россию со стороны Запада, уточняет аналитик.

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