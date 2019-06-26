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Рубрика: В мире

Небензя: Сирийское гуманитарное досье пытаются политизировать

На заседании Совета Безопасности ООН российский постпред Василий Небензя предложил тщательнее проверять информацию по ситуации в Сирии, особенно ту, которую затем планируется "транслировать с трибуны СБ".

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"Вынужден констатировать, что информация, распространяемая с высокой трибуны Совета безопасности, порой противоречит оперативным сведениям непосредственно из районов деэскалации​​, - передает РИА Новости слова российского дипломата. - Это свидетельствует о попытках политизировать сирийское гуманитарное досье".

Небензя указал на необходимость "не спешить обнародовать непроверенную информацию", а также "обязательно перепроверять, в том числе на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая якобы подвергалась ударам, процедуру деконфликтинга".

В мире Ближний Восток Сирия Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Ситуация в Сирии
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