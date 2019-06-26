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26.06.2019 12:59
Рубрика: В мире

Немецкий бизнес оценил потери от американских санкций

Текст: Александр Саможнев

Потери от санкций США оцениваются в 1,1 миллиарда евро, говорится в представительном опросе немецких компаний в России. Ущерб может быть еще больше, если принять во внимание отчеты более 4500 компаний, зарегистрированных на российском рынке, уточнил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

"Немецкие компании, в том числе многие "скрытые чемпионы" из числа малого и среднего бизнеса, становятся мишенью для новых и все более произвольных американских санкций, открыто направленных на продвижение экономических интересов США, - комментирует ситуацию президент ВТП Райнер Зеле.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По его словам, эти ограничительные меры контрпродуктивны. Они не достигают политической цели, вбивают клин между Америкой и Европой, а в долгосрочном отношении наносят урон всем сторонам. В этой связи президент ВТП призвал к "максимально быстрому отказу как минимум от санкций ЕС против России".

Отмечалось также, что, несмотря на слабую конъюнктуру российской экономики и санкции, немецкому бизнесу в России удается расти. Важным сигналом для активизации диалога и нового сближения послужил визит на Петербургский международный экономический форум министра экономики Германии Петера Альтмайера.

С момента введения санкций ЕС в 2014 году Петер Альтмайер стал первым членом немецкого правительства, принявшим участие в ПМЭФ, прошедшем в начале июня. Альтмайер подписал со своим российским коллегой Максимом Орешкиным меморандум о намерениях по российско-германскому партнерству для эффективности, призванному усилить экономическое сотрудничество двух стран.

В мире Европа Германия Санкции и антисанкции
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